-''NANOTEKNOLOJİNİN BABASI'' GELİYOR ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - ''En küçüğü'' ilk kez gözlemleyen Nobel ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Heinrich Rohrer, 4-5 Ekim'de Türkiye'ye gelerek genç bilim insanlarıyla buluşacak. ''Taramalı Tünelleme Mikroskobu'' ile atomların yüzeyini 1985'de ilk kez inceleyerek ''Nanoteknolojinin Babası'' unvanını alan Nobel ödülü sahibi bilimci Prof. Dr. Rohrer, Bilkent Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) düzenlenecek ''Uygulamalı Ekonometri Konferansı''na katılarak Türk fizikçilere nanoteknoloji üzerine öngörülerini açıklayacak. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Müdürü Prof. Dr. Salim Çıracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uygulamalı Ekonometri Birliği'nin Uluslararası 100. konferansı kapsamında düzenlenen konferanslarının konuğunun ''Father of Nanotechnology-nanoteknolojinin babası'' unvanlı Prof. Dr. Heinrich Rohrer olduğunu bildirdi. Çıracı, konferansta, nanoteknoloji, enformatik ve ekonomi konularında yeni bir vizyon belirleneceğini ifade etti. ''En küçüğü'' ilk kez görenin Rohrer ve Gerd Binnig tarafından 1985'de geliştirilen Taramalı Tünelleme Mikroskobu ile gerçekleştiğini bildiren Çıracı, araştırmacıların bu çalışmalarının bir yıl sonra Nobel ile ödüllendirildiğini aktardı. Bu icadın ilk defa atomun görüntülerini elde etme anlamını taşıdığını ifade eden Çıracı, ''Bu keşif daha sonra atomsal kuvvet mikroskobu keşfine yol açtı. Tüm bilime destek sağlayan çok değişik versiyonları çıktı. İnsanlar bu icatlarla neredeyse atomları görerek bir yerden bir yere taşıdılar ve yeni yapılar yaptılar'' dedi. Rohrer'in dünyayı gezerek, pek çok laboratuvarda ''Dünya küçüğe yöneliyor. Burada önemli konular var'' sözlerini söylediğini aktaran Çıracı, bu gelişmelerin ardından ABD eski Başkanı Bill Clinton'un nanoteknolojiyi öncelikli konular arasına aldığını bildirdi. Çıracı, ABD'nin daha sonra bu teknoloji ile çok önemli işlere imza attığına işaret etti. 77 yaşındaki Rohrer'in UNAM'daki konferansında nanoteknoloji konusunda önemli açıklamalar yapacağını ve daha sonra genç bilimcilerle bir araya geleceğini bildiren Çıracı, şöyle konuştu: ''Onun öngörülerini dinleyerek bilim yapanlar hep başarılı olmuştur. Nanoteknoloji küçük şeylerle büyüyor. Rohrer bir kıvılcım doğurdu ve sonra arkası geldi. Nanoteknolojinin temellerini atan ve 'Nanoteknolojinin babası' unvanını alan bu bilim adamının teknolojinin geleceği konusundaki öngörüleri çok önemli. Rohrer, tüm dünyadaki laboratuvarda neler olup bittiğini çok iyi biliyor. Bu nedenle nanoteknolojinin dünyadaki konumunu da onun ağzından dinlemek çok farklı olacak.'' Eski DPT Müsteşarı ve Bilkent Üniversitesi Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü ve Uygulamalı Ekonometri Birliği Başkanı Prof. Dr. Orhan Güvenen de Türkiye'nin sanayi devriminde çok geç kaldığını ifade ederek, nanoteknolojiye yapılan yatırımların önemine işaret etti. Türkiye'nin nanoteknoloji konusunda lider bir ülke olması için gerekli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Güvenen, ''Artık bilim üretmek ve bunu derhal katma değere çevirmeniz gerekiyor. Bugün ABD'deki IMT'de stentlere yapılan nanoteknolojik kaplamalar, organik maddelerin kandaki geçişini rahatlatarak tıkanmaları engelliyor. Bunun bir tanesi on bin dolar. Bir stenti bir gram kabul edersek, bir tonu 10 milyon dolar eder'' diye konuştu. -DR. ROHRER KİMDİR?- Dr. Rohrer, 6 Haziran 1933'de İsviçre Buch'da doğdu. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nde lisans ve doktora derecesi aldı. Doktora sonrası araştırmacı olarak Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nde, daha sonra Amerika'da Rutgers Ünversitesi'nde çalıştıktan sonra yeni kurulmakta olan IBM Zürih Araştırma Laboratuvarı'na katıldı. Taramalı tünelleme mikroskobu çalışmaları öncesi Kondo malzemeleri ve antiferromanyetizma konularında da araştırmalar yaptı. Dr. Rohrer, 1986'da ''IBM Fellow''u oldu, 1986-1988 yılları arasında IBM Zürih Araştırma Laboratuvarı'nda yöneticilik görevinde bulundu ve bu görevinden 1977'de emekli oldu.