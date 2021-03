Nancy Sinatra: Trump'a oy verenleri asla affetmeyeceğim, umarım içimdeki öfke beni öldürmez

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Nancy Sinatra, Donald Trump'ın başkan olduğu dönemde ABD'yi terk etmeyi düşündüğünü söyledi. Joe Biden'ın başkanlığında ülkenin iyiye doğru gideceğini umduğunu anlatan Sinatra "Trump destekçilerini asla affetmeyeceğim. Umarım içimdeki öfke beni öldürmez" dedi.

The Guardian'a mülakat veren 80 yaşındaki ABD'li şarkıcı Nancy Sinatra, babası Frank Sinatra'nın yaşadığı dönem Donald Trump'tan nefret ettiğini anlattı. Donald Trump'ın başkan olduğu 2017'de eşi Melania Trump'la ilk dansında Frank Sinatra'nın "My Way" şarkısını kullanmasına verdiği tepkiyi hatırlatarak "Ona karşı çok öfkeliydim" dedi.

Donald Trump'ın dört yıl süren başkanlığı süresince iklim krizi, insan hakları ve sağlık hizmetleri konusunda aktif kampanya yapan Nancy Sinatra, Biden döneminde ABD'nin daha iyiye gideceğine inandığını söyledi.

Sinatra "Eğer Biden bu seçimi kaybetse ne yapardım bilmiyorum. Bir noktada ülkeden ayrılmayı düşündüm" dedi.

Son dört yılın ruh sağlığını da kötü etkilediğini söyleyen Sinatra "Bu harika ülkenin bu derece düştüğüne inanamıyordum. Trump'a oy veren insanları asla affetmeyeceğim. Umarım içimdeki öfke beni öldürmez" dedi.