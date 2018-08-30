Namaz çıkışı kavga çıktı, imam kulak kopardı

Van’ın Gürpınar İlçesinde görev yapan imam öğle namazı çıkışı, bir süredir sorun yaşadığı cemaatten M. T. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında M. T.’nin kucağını koparan imam, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Vanhaberdar’da yer alan habere göre, Gürpınar ilçesndekii Kuşdağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda; 20 yıldır köyde imam olarak görev yapan C. E. ve uzun süredir sorunlar yaşadığı 69 yaşında ki köylü M. T. cami çıkışı kavgaya tutuştu.

Öğlen namazının hemen ardından meydana gelen kavgada imam, M. T.’nin kulağını kopardı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan M.T darp raporu aldı ve imamdan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan imam, kısa bir süre sonra serbest bırakıldı ve hakkında adli-idari işlem başlatıldı. Kulağı koparılan 69 yaşındaki M.T’nin tedavisinin Van Bölge Hastanesi’nde sürdüğü kaydedildi.