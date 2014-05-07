Nakşibendi Şeyhi Nazım Kıbrısi toprağa verlidi

Dünya üzerindeki yüz binlerce müridi nedeniyle Kıbrıs'ın en ünlü isimleri arasında yer alan Nakşıbendi tarikatının şeyhi Nazım Kıbrısi toprağa verildi. Cenazede izdiham yaşandı.

Yaşamını yitiren Şeyh Nazım’ın cenaze töreni aynı gün yapıldı. Başkent Lefkoşa’daki Selimiye Cami’nde düzenlenen cenaze törenine büyük katılım oldu. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda müridi ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını Selimiye Camii emekli müezzini Ahmet Gürses kıldırdı. Şeyhin naaşı, Lefke’deki dergâhında toprağa verildi. Şeyhin yakınları ve sevenleri, gözyaşlarına hakim olamadı.

Eroğlu: İslam dünyası unutmayacak

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yayımladığı başsağlığı mesajında, “Kıbrıs Türk halkının içinden çıkmış bir değer olan dostumuz, kardeşimiz Şeyh Nazım Kıbrısi'nin ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kıbrıs Türk halkının içinden çıkmış bir değer olan Şeyh Nazım Kıbrısi'nin, İslam dünyası ve insanlığa hizmetlerini unutmayacağız" ifadesini kullandı. Eroğlu, "dünyaca tanınmış dini bir kişiliği olan Şeyh Nazım Kıbrısi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, halka ve İslam alemine başsağlığı" dileklerinde bulundu.

‘Allah hepimizi cennette buluştursun’

Şeyhin ölümünün ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Kıbrısi'nin sevenlerine taziyelerimi iletiyorum. Allah hepimizi cennetinde buluştursun" diye tweet attı. Davutoğlu, "Dualarını verdiğimiz mücadeleden ömrü boyunca eksik etmeyen gönül ehli Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerine yüce Rabbimden rahmet diliyorum" ifadesini kullandı.