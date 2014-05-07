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Yaşam

Nakşibendi tarikatı lideri Şeyh Nazım Kıbrısi hayatını kaybetti

Birçok ülkede müritleri bulunan Nakşibendi tarikatı lideri Şeyh Nazım Kıbrısi yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

07 Mayıs 2014 12:45

KKTC’de uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören 92 yaşındaki Nakşıbendi Şeyhi Nazım Kıbrısi’nin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği haberleri Ada’da büyük yankı uyandırdı. Şeyhin tedavi gördüğü hastane yetkilileri ve aile, Nazım Kıbrısi’nin durumunun daha da kötüleştiğini ancak hayatını kaybetmediğini açıkladı. Hastane yetkililerinden gelen son bilgiye göre Kıbrısi'nin yaşamını kaybettiği belirtildi. 

 

Dergâhı Lefke'de 

 

Şeyh Nazım Kıbrısi, başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere uluslararası düzeyde çok sayıda müridi bulunan bir isim. KKTC’nin Lefke kasabasındaki dergâhında yaşayan Nazım Kıbrısi, dünyanın önde gelen siyasi isimleriyle temaslarıyla da gündeme geldi. Dünya gündeminde bir dönem yer alan Şilili maden işçileri de dünya turunda Nazım Kıbrısi’yi ziyaret eden kişiler arasında bulunuyor.

Şeyhin müritleri ve yakınları öldüğünü söylerken, hastane yetkilileri durumunun halen kritik olduğunu ifade etti.

 

Yerine oğlu geçecek

 

Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde 21 Nisan 1922’da doğan Şeyh Muhammed Nazım Adil Kıbrısi, mutasavvıf ve Nakşibendi tarikatının önde gelen isimlerinden biri. 1940`larda İstanbul Üniversitesi kimya bölümünde yüksek eğitim alan Kıbrısi, öğrencilik yıllarında Nakşibendi Şeyhi Süleyman Erzurumi'ye bağlandı. Bir süre sonra şeyhinin izniyle Şam'a giderek Şeyh Abdullah Dağıstani'nin talebesi oldu. Dağıstani’nin 1973’te ölmesinin ardından yerine geçti. Nazım Kıbrısi, 2011’de kendinden sonra silsileyi oğlu Mehmet Adil’in devam ettireceğini ilan etti. Evli ve dört çocuk sahibi olan Şeyh Nazım Kıbrısi; Türkçe, Arapça, İngilizce ve Yunanca biliyor.

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