Nairobi valisi, Covid-19 yardım paketlerine ufak şişe konyak ekletti

T24 Dış haberler

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Valisi Mike Sonko, vatandaşlara gönderilen Covid-19 yardım paketlerine yemek fişlerinin yanı sıra konyak ekletti.

Bir basın toplantısında konuşan vali, yardım paketlerinde ABD'li bir firmanın ürettiği ufak şişe konyak olacağını bildirdi.

Vali Sonko, pakete konyağın eklenmesini "alkol boğazı dezenfekte ediyor" diyerek gerekçelendirdi.

Nairobi valisi, "Sanırım Dünya Sağlık Örgütü ve diğer organizasyonlar, alkolün Koronavirüs'ü öldürmekte çok önemli bir rol oynadığını söyledi" dedi. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, alkollü içeceklerin Koronavirüs'e karşı koruma sağlamadığını açıklamıştı.

Yardım paketlerinde yer alan içkinin üreticisi Hennessy, olaydan haberdar olduktan sonra Nairobi News'a bir açıklama yaparak, konyağın virüse karşı koruma sağlamadığını ifade etti.