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Nail Keçili: Kaç kaç nereye kadar?

Oyuncu Şahnaz Çakıralp’le yemek yerken yakalanan Nail Keçili’den aşk itirafı geldi.

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Oyuncu Şahnaz Çakıralp’le yemek yerken yakalanan Nail Keçili’den aşk itirafı geldi. ’Sevgiliyiz, uzun zamandır gizli görüşüyorduk. Kaç kaç nereye kadar?’ diyen Nail Keçili, güzel oyuncudan tam 28 yaş büyük.


Reklam ve halkla ilişkiler dünyasının duayen isimlerinden Nail Keçili ile oyuncu Şahnaz Çakıralp, Arnavutköy’de görüntülendi. Bir balıkçıda yemek yiyen ikili, mekan çıkışı patlayan flaşlardan rahatsız olunca, farklı yönlere giderek gazetecileri şaşırtmaya çalıştı.


Saniyeler sonra geri dönen Nail Keçili, kameraların karşısına geçerek ’Sonunda bizi yakaladınız. Evet, Şahnaz’la birlikteyiz. Kaç kaç nereye kadar? Sevgiliyiz, uzun zamandır gizli görüşüyorduk. Artık ilişkimizi saklamaya gerek duymayacağız’ dedi.


Daha önce iki kez evlenen 63 yaşındaki Nail Keçili’nin gönlünü çalan Şahnaz Çakıralp (35), Ercan Arıklı, Tuna Kiremitçi, Ozan Önen gibi isimlerle aşk yaşamıştı.


Cenajans Onursal Başkanı Nail Keçili ile en son ’Asi’ adlı dizide rol alan Şahnaz Çakıralp’in ne zaman ve nerede tanıştığı bilinmiyor. Güzel oyuncu, 3 yıl önce eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından Parti Meclisi’ne seçilerek adını duyurmuştu.

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