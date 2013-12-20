T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nagehan Alçı'dan rüşvet gafı

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu değerlendiren Nagehan Alçı, 'keşke bakanların alabileceği rüşvet minimuma inebilse' dedi

20 Aralık 2013 19:02

Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yorumlarken beklenmedik bir temennide bulundu. Alçı, "Keşke bakanların alabileceği rüşvet minimuma inebilse” dedi.

CNN Türk’te yayınlanan Dört Bir Taraf programında bakanların ve bakan oğullarının rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili görüşlerini paylaşan Nagehan Alçı, “Bir kere böyle bir devlet ekonomisi rantı döndüğü sürece maalesef biz engelleyemeyiz. Keşke devlet her türlü şeyden elini ayağını çekse, keşke bakanların alabileceği rüşvet minimuma inebilse” ifadesini kullandı.

 

 

Twitter'da gündem oldu

 

Medyatava.com'un haberine göre, Nagehan Alçı’nın sözleri Twitter da birçok kişi kullanıcı tarafından paylaşıldı ve eleştirildi. Twitter'daki bazı yorumlar şöyle:

‏@ozicosama:
Nagehancım mesela Bakanların alabileceği minimum rüşvet sence ne olmalı ? Sen bakan olsaydın ne kadar isterdin mesela?

@burhankonus:
Minimum rüşvet almaya teşvik etmemiz gerekir, kim demiş Nagehan hanım.

‏@djarzu:
Yeni sloganım; minimum rüşvet maximum aşk.. ( Minimum rüşvet terimini hayatımıza katan Nagehan Alcı'ya teşekkürler )

‏@postmohican:
Birlikte bütçe komisyonuna girip, bakanların alacağı minimum rüşvet miktarını planlar mıyız tatlı kıs?

‏@AbukSabukcu.
Nagehan'in dün ki isteginden sonra sanirim Devlet Rüşvet Denetleme Kurumu kurulmali ki Bakanlar minimum rüşvet alsınlar.Ne gaf ama..

‏@Rodezya:
Nagehan diyor ki, rüşvet yemeyin demiyorum.. hobi olarak yine yiyin ama minimum düzeyde..

@ycinar:
Minimum rüşvet arkadaslar. Lutfen…Abartmayalim. Minimumda tutalim.

@DirenGamzem:
minimum derken başka şey kasteddi rüşvet derken dili sürçtü, fotomontaj derken aklı karıştı. lütfen alçıyı doğru anlayın aaaaa
 

ETİKETLER

nagehan alçıırüşvetyolsuzlukbakanminimumtwittergaf

İlgili Haberler

Bakan çocukları nezaretten amir odasına alındı iddiası

Operasyonu yürüten şube müdürlerinin görevden alınmasının ardından gözaltındaki önemli isimler emniyet amirlerinin odasına alındığı ileri sürüldü

Oğul: Baba, evde polis arama yapıyor Bakan Çağlayan: Polisi bana ver

Yavuz Donat, oğlu gözaltına alınan Zafer Çağlayan'ın 'bu nasıl iş?' diye sorduğunu, 'İlgileneceğim' diyen Muammer Güler'in kendi oğlunun gözaltına alındığını da böyle öğrendiğini yazdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24