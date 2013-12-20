Nagehan Alçı'dan rüşvet gafı

Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yorumlarken beklenmedik bir temennide bulundu. Alçı, "Keşke bakanların alabileceği rüşvet minimuma inebilse” dedi.

CNN Türk’te yayınlanan Dört Bir Taraf programında bakanların ve bakan oğullarının rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili görüşlerini paylaşan Nagehan Alçı, “Bir kere böyle bir devlet ekonomisi rantı döndüğü sürece maalesef biz engelleyemeyiz. Keşke devlet her türlü şeyden elini ayağını çekse, keşke bakanların alabileceği rüşvet minimuma inebilse” ifadesini kullandı.

Twitter'da gündem oldu

Medyatava.com'un haberine göre, Nagehan Alçı’nın sözleri Twitter da birçok kişi kullanıcı tarafından paylaşıldı ve eleştirildi. Twitter'daki bazı yorumlar şöyle:

‏@ozicosama:

Nagehancım mesela Bakanların alabileceği minimum rüşvet sence ne olmalı ? Sen bakan olsaydın ne kadar isterdin mesela?

@burhankonus:

Minimum rüşvet almaya teşvik etmemiz gerekir, kim demiş Nagehan hanım.

‏@djarzu:

Yeni sloganım; minimum rüşvet maximum aşk.. ( Minimum rüşvet terimini hayatımıza katan Nagehan Alcı'ya teşekkürler )

‏@postmohican:

Birlikte bütçe komisyonuna girip, bakanların alacağı minimum rüşvet miktarını planlar mıyız tatlı kıs?

‏@AbukSabukcu.

Nagehan'in dün ki isteginden sonra sanirim Devlet Rüşvet Denetleme Kurumu kurulmali ki Bakanlar minimum rüşvet alsınlar.Ne gaf ama..

‏@Rodezya:

Nagehan diyor ki, rüşvet yemeyin demiyorum.. hobi olarak yine yiyin ama minimum düzeyde..

@ycinar:

Minimum rüşvet arkadaslar. Lutfen…Abartmayalim. Minimumda tutalim.

@DirenGamzem:

minimum derken başka şey kasteddi rüşvet derken dili sürçtü, fotomontaj derken aklı karıştı. lütfen alçıyı doğru anlayın aaaaa

