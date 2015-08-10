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Politika

Nagehan Alçı'dan Markar Esayan'a: İstersen senin eski yazılarını burada deşmeyelim

Esayan: Nagehan, ben Ali Fuat Yılmazer'le tanışmazken sen aldığın bilgilerle balıkçıyı deşifre ediyordun...

10 Ağustos 2015 18:08

Bir dönem Taraf gazetesinde de yazan AKP İstanbul Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Markar Esayan ile Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı, A Haber'de dün akşam (9 Ağustos 2015) yayınlanan "Toplumsal Hafıza" adlı programda Esayan'ın Taraf'tan ayrılış süreciyle ilgili tartışma yaşadı.

"Medya kime, nasıl operasyon yaptı?" sorusuna cevap arayan iki gazeteci arasındaki tartışma, Alçı'nın "Bence Taraf hadisesi uzun zamandır çok netti. Yani bilmiyorum, artık vazgeçilemeyecek gibi ortaya çıkıyor tamam da..." gerginleşti. Alaylı bir dille Alçı'ya "Sen daha iyi bir gazetecisin. Ali Fuat Yılmazer'lerle görüşüyordun. Balıkçıyı fian deşifre ediyordun zamanında. Ben Yılmazer'le tanışmazken sen çok daha iyi bilgilere sahiptin" diyen Esayan'a cevap gecikmedi. Alçı, "Hayatımda Ali Fuat Yılmazer'i görmedim" dedi.

Esayan'ın iddiasında ısrar etmesi üzerine öfkelenen Alçı da, "Markar, istersen senin eski yazılarını burada deşmeyelim!" diye karşılık verdi. Esayan ise, "Deş deş, deşebilirsin... Bir sakıncası yok" diye konuştu.

Postmedya.com'da yer alan habere göre, iki gazeteci arasında yaşanan gergin dakikalara ilişkin video şöyle:


 

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