Nagehan Alçı: Türkü, artık bu halkın güncel müziği değildir, 2021'de türkü bestelemek daktilo üretmek gibi değil mi?

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Erkan Oğur konusu üzerinden "Hem İbrahim Kalın’ın hem Erkan Oğur’un hem de medyanın tamamının 'halk müziği' diye kutsadığı olgu olan türküler 2021 Türkiyesi’ne gerçekten hitap ediyor mu? Daha açık konuşalım… Bir zamanlar gerçekten halk müziği olan yani Türkiye toplumunun yüzde 90 köylerde yaşadığı dönemlerde hakikaten halk müziği olan türküler 2021 senesinin yüzde 90 şehirlerde yaşayan Türkiyesi’nde hala halk müziği midir?" diye sordu.

Alçı, "İbrahim Kalın ve Erkan Oğur 18.yüzyıl bestesi bir halk türküsü okusa bence bağlamı olurdu ama yepyeni beste diye anakronizm yapmayı, bir de bununla övünmeyi anlamlı bulmuyorum. Hele kimilerinin, gençleri 'Türkü dinlemiyorlar' diye ayıplamasının haksızlık olduğu kanaatindeyim. Bence köhnemiş TRT terminolojisiyle 'Halk müziği' denen ve şüphesiz kültürel mirasımızda büyük yeri olan türkülerimizi de tarihsel bağlamına oturtmalıyız. Onlara hala aktüel olgularmış gibi muamele etmek bana mantıklı gelmiyor. Biliyorum bana kızan çok olacak ama bir yazar mesuliyetiyle söylemek zorundayım ki türküler ya da bir müzik formu olarak türkü artık bu halkın güncel müziği değildir. Yani 'Hiç oldum' gibi türküler artık Türk halk müziği kategorisine girer mi emin değilim. Uzak geçmişte türkü üretiminde hep öncü olmuş Alevi toplumu açısından da söylediğimin aynen geçerli olduğuna inanıyorum. 2021’in Alevi gençlerine de türküler hitap etmiyor ve edemiyor" görüşünü savundu.

Alçı, "Eğer hâlâ İbrahim Kalın ve Erkan Oğur’un yaptığı türden türkülerin 'halk müziği' olarak anılmasında ısrarcıysanız ben de diyorum ki 'türkülerle yoğrulmuş halkımız' zannettiğiniz bir halk artık bu topraklarda yaşamıyor. Ya da diğer bir tabirle aradığınız 'halk'a şu an ulaşılamıyor. Herkese sormak istiyorum… 2021’de türkü bestelemek daktilo ya da teyp fabrikası kurmak gibi bir girişim değil midir? Elbette isteyen yapsın ama benim bu benzetmem de yanlış mı? Hele Erkan Oğur gibi solcuların 'yerli ve milli görünmek' uğruna bu sözde türkü düşkünlükleri bana çok yapay geliyor. Sol ile türkü kültürünün tuhaf ilişkisine yukarıda dikkat çektim. Değer verdiğim bir insan olan İbrahim Kalın’ın benim bu içten tenkitlerimi anlayacağına ve üzerinde kafa yoracağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

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