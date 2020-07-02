Nagehan Alçı: Tele1 ve Halk TV’nin memlekete hiçbir faydalarını görmüyorum; fakat elbette ifade özgürlüklerini sonuna kadar savunuyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, RTÜK'ün Tele1 ve Halk TV'ye verdiği 5'er günlük ekran karartma yasağının her açıdan yanlış ve kabul edilemez bir karar olduğunu belirtti. Alçı, "Tele1 ve Halk TV’nin memlekete hiçbir faydalarını görmüyorum; fakat elbette ifade özgürlüklerini sonuna kadar savunuyorum" düşüncesini dile getirdi.

"Halk TV ve Tele 1’in ekranını karartmak rejim açısından mantıklı mı?" başlıklı yazısında Alçı, "RTÜK’ün Tele 1 ve Halk TV için verdiği 5’er günlük ekran karartma yasağı her açıdan yanlış ve kabul edilemez bir karar. Ayrıca bu karar mevcut rejim bloku açısından da irrasyonel. Anaakım muhalefetin kendini ifade ettiği ve özellikle CHP tabanının takip ettiği iki kanal Halk TV ve Tele 1.Ben iki kanalın da yayın çizgilerini çok aşırıcı ve anti-özgürlükçü buluyorum. Memlekete hiçbir faydalarını görmüyorum. Fakat elbette ifade özgürlüklerini sonuna kadar savunuyorum. Öte yandan bu iki kanalın bugün içinde yaşadığımız rejime en ufak zararları olduğunu da düşünmüyorum. Bilakis CHP tabanının yüreğini soğutarak mevcut iktidar blokuna fayda sağlayan iki kanal Halk TV ve Tele 1. FOX ve Fatih Portakal’ın da Halk TV ve Tele 1 ile aynı işlevi gördüğü kanaatindeyim. Son tahlilde rejime hizmet ediyorlar. Evet bunlar Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin muhalifi hatta düşmanı ama mevcut Yeşil Kemalist rejimin muhalifi değiller." görüşünü savundu.

Alçı, "Rejimin sadece Yeşil kısmına yani dindarların birinci sınıf insan haline gelmesine ve devlette önemli pozisyonlarda bulunmasına muhalifler. Öbür konularda bu üç sözde muhalif kanal da rejimin temel politikalarının hepsini benimsiyorlar. Tele1 kanalına Digitürk panelinde en güzel yerlerden biri verildi iki sene önce. Mevcut iktidar blokundan bağımsız bu kararın verilmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Alçı, "4 sene öncesine kadar toplumun yüzde 99’unun tanımadığı bir televizyon muhabiri olan Fatih Portakal’ın 50 yaşından sonra bir TV fenomeni haline gelmesini sağlayan da yine bu iktidar. Rejim blokunun medya politikaları böyle olmasaydı Fatih Portakal diye bir TV karakteri olmazdı. Bana göre bu ülkede özgürlükleri savunan ve bu bağlamda Türkiye’ye faydası dokunacak bir muhalif çizginin önünü tıkıyor hem Halk TV hem Tele 1 hem FOX. Bu karar onları daha da aşırıcı ve radikal hale getirecek." ifadesini kullandı.