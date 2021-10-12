Nagehan Alçı: Paris İklim Anlaşması'nda bir ismin hakkının yenmemesi gerektiğini düşünüyorum, o isim Sayın Emine Erdoğan

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de onaylandığını belirterek, "İklim krizinin marjinal bir konu olmaktan çıktığı, hayatımızı doğrudan etkilediği, çevre sorunlarının bir yığın gibi gözümüzün önünde biriktiği, mevsimlerin eski mevsimlere benzemediği şu günlerde artık doğa ve çevreyi korumak çocuklarımızı geçtim bizler için hayatta kalmanın ön şartı.

Türkiye geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunun oybirliği ile Paris İklim Anlaşmasına taraf ülkelerin içine girdi. Bu anlaşmanın imzalanması Türkiye’de çevre bilincinin yerleşmesi için psikolojik olarak da önemli bir mesafe." diye yazdı.

Anlaşmanın onaylanmasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın büyük katkısı olduğuna işaret eden Alçı, "Ancak ben bir ismin daha hakkının yenmemesi gerektiği kanaatindeyim. O isim Sayın Emine Erdoğan. Sayın Erdoğan yıllardır çevre konuları ve iklim değişikliğine dikkat çekmek, doğa farkındalığı geliştirmek için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da bu konularda motive eden ve olumlu yönde etkileyen kişi Emine Hanım." ifadelerini kullandı.

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