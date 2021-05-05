Nagehan Alçı: Memlekette iki hafta boyunca kitap, kalem satışı yasaklandı, alkol yasağına çıkan sesin milyonda biri ses çıkmıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, tam kapanma sürecinde marketlerden yalnızca "temel ihtiyaç"ların satın alınabileceği kararına ilişkin olarak, kalem, defter, kitap satışının yasaklanmasına tepki gösterdi. Alçı, "Alkol yasağına çıkan sesin milyonda biri ses çıkmıyor. Bırakın sesi bu, konu bile değil!" dedi.

Alçı, "Alkol yasağına kilitlenip kaldık, evet bence de anlamsız ve gereksiz bir yasak alkol yasağı. Ama keşke alkol yasağına ses çıkardığımız kadar bu ülkenin çocuklarına önem ve öncelik verilmemesine de ses çıkarsak…" dedi.

Alçı, "Ben artık okullarla ilgili yazmaktan ve bu konuda yalnız kalmaktan yoruldum. 1,5 seneye yürüyoruz okulsuz. Bu gidişle önümüzdeki seneden bile korkmaya başladım. Çocuklarımız göz göre göre mahvoldu. Şimdi memlekette iki hafta boyunca kitap, kalem, defter satışı yasaklandı. Alkol yasağına çıkan sesin milyonda biri ses çıkmıyor. Bırakın sesi bu, konu bile değil!" ifadesini kullandı.

Alçı, "Sevgili dostlar, bizim bu gömleğin düğmelerini tamamen açıp yeniden iliklememiz gerekiyor. Bunun siyasi görüşü, sağı, solu yok. Topyekun bir zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Aksi takdirde sosisin, salamın, baklavanın, böreğin temel ihtiyaç olarak görülüp kitabın ve kalemin yasaklandığı, özgürlük adı altında bir tek alkol yasağına isyan edildiği bir ülkede yaşamaya devam edeceğiz" görüşünü savundu.

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