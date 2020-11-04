Nagehan Alçı: Medyanın günlerdir yaptığı duygu sömürüsünden başka bir şey değil!

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremin enkaz görüntülerinin canlı yayında yayınlanmasının doğru olmadığını savundu.

Alçı, 5 gündür 80 milyonu ağlatan medya, deprem gerçeğinin bari bu kez takipçisi olacak mı?Tabii ki hayır! Hayır! Hayır!O zaman günlerdir medyanın yaptığı duygu sömürüsünden başka bir şey değildir sevgili okurlar!80 milyona bu dramları izletmek travma oluşturmaktan başka bir şeye yaramıyor." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Günlerdir çocuklar ruh sağlıklarını bozacak yüzlerce görüntüye şahit oluyorlar haber bültenlerinde. Filmlerde yaş sınırı getirilen görüntülerin çok daha sarsıcısı güpegündüz bütün ekranlarda hiçbir uyarı olmadan yayınlanıyor. Ben günlerdir çocuklarımın yanında televizyon açamıyorum." ifadesini kullandı.

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