Nagehan Alçı: Kimse kusura bakmasın Kılıçdaroğlu hata yapmıştır, mekân basmaya gider gibi MEB’in kapısına gitmek ortamı germek dışında kime ne fayda sağlayacak?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KPSS ve sözlü mülakatlar konusunda görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesini ancak içeri alınmamasını bugünkü köşesine taşıdı. Alçı, MEB yetkililerinin sözlerini aktardı.

Alçı, yazısında Kılıçdaroğlu'nun randevu isteme sürecini aktarırken, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi Bakan Mahmut Özer’in özel kalemini aramış, yani Kemal Bey doğrudan Bakan’ı aramamış. O sırada Bakan Özer, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı toplantısındaymış. Yani bakanlık dışında. Mahmut Özer’in özel kalemi Kılıçdaroğlu’nun özel kaleminden gelen randevu talebini not almış ancak henüz herhangi bir geri dönüş yapma fırsatı olmadan Kılıçdaroğlu sosyal medyadan ertesi gün saat 13’te Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini bildiren bir açıklama yayınlamış, sonrasında akşam kışkırtıcı tonu daha fazla ikinci bir açıklama daha gelince Mahmut Özer bu üsluba karşı randevu vermeyi doğru bulmamış" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bakanlığa giderek içeri alınmamasının iki tarafa da zarar verdiğini söyleyen Alçı, "Kılıçdaroğlu kapıyı açtıramamış siyasetçi oluyor, bu bir zafiyet görüntüsü. İktidar da bütün ülkeye hizmet etmesi gereken Bakanlığın kapısını açmayarak kaybediyor. Ancak kimse kusura bakmasın dünkü hadisede Kılıçdaroğlu hata yapmıştır. Adeta mekan basmaya gider gibi MEB’in kapısına gitmek ortamı germek dışında kime ne fayda sağlayacak?" dedi.

Alçı ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin “Bakan Özer doğrudan kendisini arasa ya da sosyal medya mesajlarını yayınlamasa randevu verir miydi?” sorusuna da şu yanıtı verdiğini söyledi:

“Nagehan Hanım, Bakan Bey göreve geldiği ilk günden beri herkesle temas etmeye çalışan bir isim. Asla siyasi görüş gözetmedi, herkese kapısı açık oldu, ancak Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir hava yarattı ki sanki ortada bir suçlu var ve baskın yapılacak. Bunun üzerine randevu verme ortamı ortadan kalktı. Aslında Bakan Bey başından beri başta Milli Eğitim Şurası olmak üzere birçok etkinlikte kimseyi ayırmadan herkese davet gönderdi, iletişim içinde olmak istedi. Ancak maalesef onlar gelmiyor.”