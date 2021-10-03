Nagehan Alçı: Kimse kusura bakmasın, aşı olmamak bencillikten başka bir şey değil

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Kimse kusura bakmasın ben bu tabloya göre aşı karşıtlığını bencillikten başka bir şey olarak görmüyorum. Bu insanlar toplumun sağlığını hiçe sayıyorlar." görüşünü savundu.

Alçı yazısında, "Pandemiden tek çıkış yolu aşı. O nedenle artık aşı meselesini çok daha ciddi ele almamız gerekiyor. Bakın Portekiz dünyada en yüksek aşılanma oranına ulaştı. Nüfusun yüzde 86’sı, 12 yaş üstünün yüzde 98’i aşılandı. Yani neredeyse herkese aşı yapıldı. Sonuç ne biliyor musunuz? Pandemisiz hayat! Portekiz’de hiçbir kısıtlama yok artık, gerek de kalmadı. Öte yandan aşılama oranı yüzde 30’da kalan ABD’nin halini görüyorsunuz… Kimse kusura bakmasın ben bu tabloya göre aşı karşıtlığını bencillikten başka bir şey olarak görmüyorum. Bu insanlar toplumun sağlığını hiçe sayıyorlar. Aşı olmayanların toplumun geri kalanına saygısı yokken benim bu bencil tercihe saygı duymam mümkün değil." düşüncesini dile getirdi.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Bu insanların çocuklarımızın eğitim hakkına, 65 yaş üstünün yaşama hakkına, eve ekmek götürmesi gereken vatandaşın geçinme mecburiyetine saygısı yokken bizim neden hiçbir mantıklı gerekçe göstermeden aşıya direnen insanların inadına saygımız olsun?"