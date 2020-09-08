Nagehan Alçı: Fatih Portakal, reytingle para ve şöhret bakımından Kemalist muhalif kimliğin sefasını sürdü ama cefasını çekmeye katlanamadı

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Fatih Portakal reyting ile para ve şöhret bakımından Kemalist muhalif kimliğin sefasını sürdü ama cefasını çekmeye katlanamadı." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Portakal olayı televizyon gazeteciliği değil tam anlamıyla Post-15 Temmuz sürecinde bir televizyon politikacılığı başarısıdır. Fatih Portakal dün Selçuk’a öğüt verirken izleyicinin ekranda doğal ve samimi olan kişiyi hemen kavradığını ve öyle olanın çok izlendiğini söylüyordu. Bu teze bakınca aklıma şu soru takılıyor: 50 yaşına kadar neden Türk toplumu Fatih Portakal’a rağbet göstermedi de son 4-5 senede bir anda fenomen oldu?" diye sordu.

Alçı, "Senelerdir ekranda olup dikkat çekmeyen biri bir anda açık ara en izlenen isim oluyorsa orada izaha muhtaç bir durum vardır.Batılıların tabiriyle tam bir ‘big short’ yani teşhis edilmesi gereken ‘Büyük Açık’ var Fatih Portakal hikayesinde.Geçenlerde Beyoğlu’nda bir sahafta bir köşede yığılı duran kitaplar içinde Fatih Portakal’ın ismine rastladım. Hemen aldım. ‘Ses’siz başlıklı bir kitap. 2012 Mayıs ayında basılmış. Portakal’ın kendi hayat hikayesiyle de süslediği haber öyküleri var. Çabuk okunuyor. Kitapta politik duruş hiç yok. Bugün her konuşmasında muhakkak Atatürk’ten bahseden, vücuduna yaptırdığı Atatürk dövmesini gösterdiği resimleri olan Portakal’ın kitabının tek bir yerinde bile Atatürk’ün adı geçmiyor." ifadesini kullandı.

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