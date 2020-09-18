Nagehan Alçı: Esnek çalışan kamu ve özel sektör çalışanlarına bulundukları yeri bildirme şartı getirilmeli

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, esnek çalışma modelindeki kamu ve özel sektör çalışanlarına bulundukları yeri bildirme şartı getirilmesi gerektiğini savundu. Alçı, "Yoksa esnek çalışma uygulaması esnek izin fırsatına dönüyor!" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Pandemi ile mücadele kapsamında kamuda esnek çalışma uygulaması ağustos sonunda devreye girdi. Özel sektör için de düzenlemenin eli kulağında. Ancak kulağıma sık sık dönüşümlü mesaiye geçilmesiyle ortaya çıkan boş zamanı memlekete ya da tatile gitmek için kullananların haberleri geliyor. Amaç Koronavirüs'ü durdurmak için çalışanları evde tutmak ama bazıları bunu da fırsat bilip seyahate çıkıyor! Pes! Bu salgını kontrol etmek için illa yasak mı gerek?" ifadesini kullandı.

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