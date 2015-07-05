Nagehan Alçı: Erdoğan'la eş tutarak Çipras'ı öven akılsız yandaş kalemler...

Milliyet yazarı Nagehan Alçı, IMF'ye olan 1.6 milyar Euro'luk borcu nedeniyle iflasını açıklayan Yunanistan'da iktidardaki Syriza'nın lideri Aleksis Çipras'ı eleştirdi. Alçı, "Ya AK Parti medyasında yazan ve Erdoğan’la eş tutarak Çipras’a övgüler düzen akılsız yandaş kalemlere ne demeli?" diyerek tepki gösterdi.

"Belli bir noktada saplandık kaldık" diyen Alçı, "AK Parti eleştirilecekse Thatcher tarzı rasyonel ekonomik politikalardan sapıp Çipras’laştığı için eleştirilmeli" ifadesini kullandı.

Alçı'nın Milliyet'te "Çipras’ı övenler şimdi utanıyorlar mıdır?" başlığıyla yayımlanan (5 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

Yunanistan bugün referan-duma gidiyor. Eğer yeteneksiz ve akılsız Yunan Başbakanı Çipras’ın istediği gibi ‘hayır’ çıkarsa ülke daha da batacak ve komşumuz Yunanlılar sefaletle boğuşacak. Sosyalist Çipras, tam da ideolojisine uygun bir şekilde kendi halkını fakirlikte eşitlik noktasına getirmek istiyor sanırım. Sosyalist zihniyet 100 yıldır dünyanın neresinde iktidara geldiyse hep aynı kötü sonuç oldu. Devletçi kafa ülkeleri hep daha da yoksullaştırdı.

Yunanistan bu haldeyken merak ediyorum: Acaba köhnemiş Çipras zihniyetine daha birkaç ay önce övgüler düzen gazeteciler ve akademisyenler şimdi utanıyorlar mı? Çipras’ı yere göğe koyamayan yüzlerce yazı çıktı. Bu yazıların sahiplerinden bir özür ya da yüz kızarıklığı gelecek mi? Yoksa Türkiye’de her şey olunur ama rezil olunmaz kuralı hâlâ geçerli olduğundan hepsi suspus mu oldu? Ya AK Parti medyasında yazan ve Erdoğan’la eş tutarak Çipras’a övgüler düzen akılsız yandaş kalemlere ne demeli? Türkiye’yi 2003’te Başbakan olduğunda kişi başına 3 bin dolardan alıp liberal ekonomik politikalarla 10 sene içinde 11 bin dolar seviyesine getiren Erdoğan’ı sosyalist Çipras’la aynı çizgiye koyarak övdüğünü zannedenleri bizim 2 yaşındaki kızlara havale ediyorum! Ben 1 Şubat 2015’te yine bu sütunda Yunanistan’da bugün yaşananların hepsini yazmıştım. İsteyen o yazıyı açıp okuyabilir...

AK Parti son 2 senedir liberal ekonomik politikalardan sapıp daha bürokratik ve devletçi kafaya geri dönüş yaptığı için büyüme hızımız da epey düştü. Belli bir noktada saplandık kaldık. AK Parti eleştirilecekse Thatcher tarzı rasyonel ekonomik politikalardan sapıp Çipras’laştığı için eleştirilmeli. Türkiye’yi müteşebbisler ve yatırımcılar için cennet haline getirmedikçe ve hantal devlet bürokrasisi minimize edilmedikçe zenginleşemeyeceğiz. Yeni koalisyon hükümeti bu reformları yapabilir mi? Bundan hiç emin değilim...

AK Parti’nin koalisyon adayı CHP’den Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak gibi ekonomi kurmayları da Çipras tarzı konuşmalar yapabiliyor. Oysa Selin Hanım rasyonel bir iktisatçıydı. Acaba CHP’nin iç siyasi ortamından mı etkileniyor? Hele CHP’li Zekeriya Temizel... Bu ülkenin ekonomisini geçmişte mahvedenlerin başında gelen birinin bakan olduğunu düşünmek bile istemiyorum! Temizel zihniyeti bakan olursa Türkiye’den derhal sermaye kaçışı başlar. Tarladan çekilen su gibi Türkiye kupkuru kalır. Faik Öztrak’ın bile Türkiye’ye dışarıdan giren paranın hesabını sorduğunu okuyorum gazetelerde. Zaten Türkiye yeni sermaye girişlerine aç bir ülke. Bir de gelen sermayeyi ürkütecek açıklamalar yapmak Türkiye’ye zarardan başka bir şey getirmez...

İşte Yunanistan’ın hali ortada...Yunan halkı elinde avucunda kalan parayı yurtdışına transfer etme derdinde. O yüzden sosyalist hükümet panikle bankaları kapatıp para çekme limitlerini kısıtladı. Temel insan haklarına aykırı bu uygulama sermaye kaçışını da durduramayacak. Hele ‘hayır’ çıkarsa çok yakında tüm para Yunanistan’dan kaçacak. Yunanistan’ın yetenekli ve zeki beyinleri ülkeyi tamamen terk edecek. Tarım yapılan bir arazi için su ne anlama geliyorsa bir ülkenin iktisadi hayatı için de sermaye o anlama gelir. İstediğiniz kadar verimli tarla sahibi olun, su yoksa hiçbir ürün elde edemezsiniz ve fakirleşirsiniz...

Hiç kimse Yunanistan konusunda AB ve Alman emperyalizmi gibi gerekçelere de sığınmasın. Alman devlet politikalarını belli alanlarda ben de çok eleştiririm ama Yunanistan konusunda Almanya tamamen haklı. Büyük Avrupa ülkelerinin Yunanistan’ı sömürdüğünü söylemek dev bir yalan. Gerçek tam tersi! Yunan devleti yıllarca Avrupa halklarını sömürdü. Maalesef demin bahsettiğim AK Parti medyasında da bu ucuz taktiklere başvurarak yayın yapanlar var. AK Parti’yi destekleyen medya şimdi de sosyalizm propagandası yapmaya mı özendi? Holding medyalarında yazıp AVM’lerden çıkmayıp sonra sosyalizm nutukları atan ‘Eski Türkiye kalemleri’nden ne farkınız kaldı?

Söylediğim gibi, Yunanistan diğer Avrupa yurttaşlarını sömürdü. Hiçbir ekonomik değer üretmeden mevcut ürettiğini de fazla göstererek inanılmaz yüksek miktar paraları kendine transfer etti. Özellikle tarım alanında 1 ürettiyse 10 göstermek tipik bir Yunan devlet alışkanlığı haline geldi. Aynı dolandırıcılığı İspanya, Portekiz, İtalya hatta Fransa bile yaptı ama Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi AB kaynaklarını hortumlamak konusunda hepsini kat kat solladı.

Gerçeklerle yüzleşmek değil, kendinizi kandırmak istiyorsanız beni değil, Sintagma Meydanı’nda Çipras’ın yaptığı ucuz popülizme ve giydiği beyaz gömleğe övgüler düzenleri okuyun!