Nagehan Alçı'dan "Sedat Peker" yorumu: Kutlu Savaş raporları yaşadığımız felaketleri yaratan bataklığın ideolojik manifestosu gibi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolara ilişkin ilk kez yazı kaleme aldığını belirterek, "90’ların devlet görevlileriyle günümüzün aktif kimi devlet görevlileri arasında zihniyet bakımından bir sürekliliği görmemek mümkün değil.

O dönem yazılan mafya-devlet ilişkileriyle ilgili raporları daha önce okumuştum ama şimdi olayların sıcaklığıyla dikkatle bir kez daha okuyunca manzara büsbütün değişiyor. Halkalar bugüne bağlanıyor.

Kutlu Savaş’ın 1998 Susurluk raporunun sansürsüz metni günümüze uzanan ilişkiler bakımından çok önemli. Savaş’ın bu rapordan önce yazdığı ve kamuoyunda pek bilinmeyen raporu ve 17 Kasım 1996’da Sönmez Köksal imzasıyla Başbakanlığa sunulan MİT raporu da kuvvetli bilgiler içeriyor.

Üç rapor da işini titizlikle yapan bürokrat bakış açısıyla yazılmış. Fakat diğer yandan özellikle Kutlu Savaş raporları bu yaşadığımız felaketleri yaratan bataklığın ideolojik manifestosu gibi adeta." ifadelerini kullandı.

Ergenekon soruşturmaları başında toplumun büyük çoğunluğunun umutlandığını ancak o umutları "Fetullahçı çete"nin mahvettiğine işaret eden Alçı, "Şimdi bu Fetullahçı çetenin mensupları utanmadan kendilerinden önceki çetelerin bugünkü uzantılarıyla ilgili ahkam kesen yayınlar yapıyorlar. Çeteler çetelerle ilgili yayınlar yaptırıyor yani kısacası.

Gelelim mevcut duruma… Maalesef şu anda görev sahibi olan kimi devlet yetkilileriyle konuştuğumda da Kutlu Savaş’ın raporlarında akladığı zihniyeti aynen görüyor ve üzülüyorum. Peki mevcut iktidarın sözde muhalifi kesimlerin çoğunluğunda zihniyet farklı mı? Kesinlikle değil. O sözde muhalifler de aynı kafadalar." diye yazdı.

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