Nagehan Alçı'dan Sağlık Bakanı'na yeni çağrı: Dağılım ve yaş çizelgesinin paylaşılması çok önemli

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin dağılımlarının ve yaş çizelgesinin de kamuoyu ile paylaşması için çağrıda bulundu.

TIKLAYIN | Nagehan Alçı: Sağlık Bakanı artık vakaların yerini açıklamalı

Alçı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşamki basın toplantısında bundan böyle yapılan test sayısı, vakaların durumu, yoğun bakımdaki hasta sayısı gibi bilgileri paylaşacaklarını söyledi ve önümüzdeki günlerde yer bilgisinin de verilmeye başlanacağını ekledi. Bunun ivedilikle yapılması çok önemli.." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Nerede ne kadar vaka olduğunu bilmemiz özellikle yoğunluk bulunan bölgelerde çok daha fazla evde kalınmasını sağlayacaktır." görüşünü savundu.

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Alçı geçtiğimi günlerde de Koca'ya vakaların yerini açıklaması için çağrıda bulunmuştu.