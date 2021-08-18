Nagehan Alçı'dan Prof. Ceyhan'a: 3 gün önce söylediklerini hatırlamıyor, acil şifalar diliyorum

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, CDC, (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) DSÖ, (Dünya Sağlık Örgütü) ve ECDC'yi (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) itibarsızlaştırmaya çalıştığını savunduğu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın "Hayal görüyor" ifadelerine yanıt verdi. Alçı, "Herhalde 3 gün önce söylediklerini hatırlamıyor. Hakikaten çok üzüldüm bu duruma. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

Alçı, "Sanırım Mehmet Hoca, Bilim Kurulu'na kabul edilmemesinin yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle hem unutmaya başladı hem de karamsar bir ruh haline büründü ve kendini dünyaya kapattı" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan'ın HaberTürk programında kullandığı sözlerden kesitler paylaşarak şunları kaydetti:

13 Ağustos Cuma akşamki yayından Dünya Sağlık Örgütü ve bilumum uluslararası kuruluşları itibarsızlaştırmaya çalıştığı cümlelerinin sadece bir kısmını buraya ekliyorum. Çok kısa kesitler bunlar. Lütfen dikkatle izleyin. Bir tıp profesörünün sırf kendi söylediklerini haklı çıkarmak için Dünya Sağlık Örgütü’nü nasıl küçümseyip, karaladığını, uluslararası kuruluşların rapor ve tespitlerini teker teker hatırlatan Dr. Tomris Cesuroğlu’nun sözünü nasıl kesip, 'Dünya Sağlık Örgütü'nde öneri veren de senin benim gibi bir doktor' dediğini göreceksiniz.

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Bu arada Tomris Cesuroğlu Cuma günkü programda Ceyhan’ın ileri sürdüğü gibi tedbire, maskeye, mesafeye gerek yok demedi. Herhalde demans nedeniyle onun söylediklerini de unutmuş ya da yanlış anlamış Mehmet Bey.

Tomris Hanım yaşadığı Hollanda’daki uygulamaları anlatırken kendi 3 çocuğunun okullarının geçtiğimiz 1.5 yıl içinde sadece 4 hafta kapalı kaldığını, geri kalan zamanlarda maske de olmadan, havalandırmaya ve mesafeye dikkat ederek tam zamanlı okula gittiklerini söyledi.

Sanırım Mehmet Hoca, Bilim Kurulu'na kabul edilmemesinin yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle hem unutmaya başladı hem de karamsar bir ruh haline büründü ve kendini dünyaya kapattı.

Halbuki bu ruh halinden çıksa Türkiye dışında hiçbir ülkede her yer açıkken okul kapamanın konuşulmadığını, okulların en son kapanıp, ilk açılan yerler olduğunu görecek. Zaten kapalı okul tercihinde dünya şampiyonluğunu kapmışken bir buçuk yıl sonra açılacak okulları 'Bir ay daha erteleyelim' demenin üzüntüsü ve mahcubiyetini duyacak. Bundan eminim…"

TIKLAYIN - Nagehan Alçı’dan Prof. Mehmet Ceyhan’a: Komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?

TIKLAYIN - Prof. Dr. Ceyhan’dan Nagehan Alçı’ya yanıt: Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur

Ne olmuştu?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın CDC, DSÖ, ECDC kurumlarına ilişkin görüşlerine tepki göstererek, “İsminin önünde profesör yazan bir tıp insanı Dünya Sağlık Örgütü ve bilimum uluslararası sağlık otoritesini karalıyor…” demişti. Alçı, "Sayın Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya çapında itibarlı sağlık otoritelerini sırf kendinizi haklı çıkarmak için karalayarak komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?" diye sormuştu.

Ceyhan, Alçı'ya, "Onun görüşünü merak edip de kimse kendisini aramıyor herhalde onun telaşa düşmüş. Tamamen yalan üzerine kurulu. Hiç benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi lanse etmiş. Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur" yanıtını vermişti.