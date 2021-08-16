Prof. Dr. Ceyhan’dan Nagehan Alçı’ya yanıt: Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisi hakkında, “İsminin önünde profesör yazan bir tıp insanı Dünya Sağlık Örgütü ve bilimum uluslararası sağlık otoritesini karalıyor… Sayın Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya çapında itibarlı sağlık otoritelerini sırf kendinizi haklı çıkarmak için karalayarak komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?" düşüncesini dile getiren HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya, "Onun görüşünü merak edip de kimse kendisini aramıyor herhalde onun telaşa düşmüş. Tamamen yalan üzerine kurulu. Hiç benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi lanse etmiş. Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur." yanıtını verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın'a konuşan Ceyhan, "Hiç ilgilendiğim, takip ettiğim birisi değil. O yüzden hiç umurumda bile değil. O bana değil, önce kendisinin neye hizmet ettiğine baksın. Hayatımda hiçbir yazısını okumadım, önemseyip ne düşünüyor diye dikkate aldığım birisi değil" dedi.

"Bütün yazısı bir yalan üzerine kurulu"

Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

"Bütün yazısı bir yalan üzerine kurulu. Okulların kapatılmasını konuşmuyorum ben o anlamamış. Ya dinlememiş ya da dinlemiş de anlamamış. Yayında olsaymış da hangi bilgisiyle cevap verecekmiş acaba bana. Katıldığım yayına Tomris diye bir halk sağlığı uzmanı çıkartmışlardı ancak kadın halk sağlığı uzmanı değil. Programda, 'tedbire gerek yok, 6 Eylül'de okullar açılabilir, maskeye mesafeye de gerek yok, aşıya da gerek yok' diye konuştu. Eğer yayını izlemiş olsaydı Tomris hanım 'maske takmaya gerek yok' diyordu, onu görseydi. Ben CDC'nin açıklamasında okullar açık tutulmalıdır dediğini ama her hafta bütün çocuklara tarama testi önerdiğini, pozitif çıkan çocukların karantinaya alınması gerektiğini önerdiğini söyledim. Biz tarama testi yapmıyoruz. Benim onlardan farklı söylediğim şey okullar açılmalıdır ama mutlaka tedbirler alınmalıdır.

"Ya duymuyor ya da duyduğunu anlamıyor"

Her ülkenin gerçeği birbirinden farklıdır diye konuşurken 'Dünya Sağlık Örgütü Sudan’da çocuklar okula gidip yemek yiyebilsin diye pandemide okulları kapatmayın' dediği örneğini verdim onların hurafeyle ne ilgisi var? Ben onun söylediklerinin hiçbirini söylemedim. Uydurmuş, açıkçası dikkat çekmeye ihtiyacı var. Ya duymuyor ya da duyduğunu anlamıyor. Doktora görünmesinde yarar var.

Okulların açılmasına karşı çıkan bir bilim insanı yok zaten. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında 'öğrenci velilerini aşılayacağız, velisi aşılanmamış öğrencileri okullara almayacağız' dedi. Bugün de Bakanlıktan yapılan açıklamada 12 yaş üzerindeki çocukların da aşılanacağı duyuruldu. Şimdi bir aşı yapıldığında bu aşı 2 doz yapılıyor. Bir ay arayla 2 doz aşı yapılınca aşının etkinliği 2. dozdan 15 gün sonra başlıyor. Dolayısıyla 1 buçuk ay sonra okulların açılması ancak o aşının etkili olmasını sağlayacaktır. Ben, 'bu kadar bekledik, bunları da sağlayalım okullarda gerekli tedbirleri alalım öyle açalım' diyorum. Yoksa hepimiz okulların açılmasını istiyoruz. O hanımefendi benim kadar bir çocuk eğitimden nasıl bir fayda bekler bilemez ki. Çocuğu var mı bilmiyorum ama ben 40 senedir bir çocuk hekimiyim. Yüzbinlerce çocuk elimden geçti, şimdiye kadar da yaptığım her şeyden çocuklar faydalandı. O ailelerin duaları yeter bana, benim onun beğenmesine ihtiyacım yok

"Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur"

"Hepimiz okullar açılsın istiyoruz. Paylaşımlarımda da var, sürekli okulların açılması gerektiğini, eğitim hakkının önemli olduğunu paylaşıyorum. Sadece okulların nasıl açılacağına ilişkin önerilerimi söylüyorum. Arkadaşı anlamamış, kendisi hiç anlamamış gitsin kulaklarını kontrol ettirsin bence. Dikkat çekmek için yapıyor, demek ki hanımefendi kendini kenara itilmiş hissetti. Dediği şeyler tamamen yalan, bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Ne korku saldığımız var, ne de bakın şu olur deyip de olmamış bir durum var ortada. Söylediğimiz ve uyarılarda bulunduğumuz her şey maalesef gerçekleşti. Ben okullar kapatılsın der miyim hiç. Tam tersine ben bir çocuk hekimiyim, bir çocuğun eğitiminin çocuk için ne demek olduğunu ondan iyi bilirim. Onun görüşünü merak edip de kimse kendisini aramıyor herhalde onun telaşa düşmüş. Tamamen yalan üzerine kurulu. Hiç benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi lanse etmiş. Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur."

TIKLAYIN | Nagehan Alçı’dan Prof. Mehmet Ceyhan’a: Komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?