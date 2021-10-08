Nagehan Alçı'dan iktidara ve muhalefete: Seçimlerden önce uzlaşı zemini yaratmaları için yalvarıyorum

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı katıldığı canlı yayında iktidar partisi ve muhalefet partilerine seçimlerden önce bir uzlaşı zemini oluşturmaları için çağrıda bulundu. "Hatta yalvarıyorum" diyen Alçı, mevcut durumdaki kutuplaşmaya dikkat çekerek 2023 seçimlerinin "kaybet-kaybet" seçimlerine dönebileceğini belirterek, "Kan akabilir, tansiyon çok yükselir" dedi.

Haber global ekranlarında Buket Aydın'ın sunduğu Tarafını Seç programa konuk olan gazeteci Nagehan Alçı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başkanlık sistemi çağ dışı ve ucube" yorumu üzerinden kendisine yöneltilen "Akşener'e katılıyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Bunca zamandır hem Sayın Akşener hem de diğer muhalefet partileri genel başkanları iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden bahsediyor ancak ortaya koydukları net bir metin yok" diyen Alçı, şöyle devam etti:

Geçen İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in yardımcısı Şenol Sunat hanımefendi ile bir programa katıldım. Orada Şenol Hanım ortada nihai bir şey olmadığını söyledi. Ancak tarif ettiği Genelkurmay Başkanını seçebiliyor, MİT Başkanını seçebiliyor, yüksek yargıya isim seçebiliyor, zannedersem YÖK Başkanı'na da karar veriyor. En önemlisi cumhurbaşkanının nasıl seçileceğine istişare ile karar verileceği söyleniyor. Cumhurbaşkanını kimin seçeceği konusunda dahi netlik yoksa rica ediyorum muhalefet partileri siz nasıl bir güçlendirmeden söz ediyorsunuz? İYİ Parti'nin çizdiği cumhurbaşkanı profili eski cumhurbaşkanı profilini canlandırıyor.

2023 seçimleri, hiçbir şekilde kazan - kaybet seçimi olamaz. Kim kazanırsa kazansın... Bana diyorlar ki 'muhalefet kazanacak sen o yüzden dönüyorsun'. Muhalefet ya da iktidar kim kazanırsa kazansın, bu seçimler, böyle bir kutuplaşma, böyle bir tansiyonla ve devletin bu kadar güçlü, çekirdek bir şekilde mevcut durumla bir arada durmasıyla muhakkak bir kaybet - kaybet seçimidir. Kan akabilir, tansiyon çok yükselir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Bunun sorumlusu hepimiz oluruz. Bu yüzden muhalefet ve iktidara seçimlerden önce bir uzlaşı zemini yaratmaları çağrısında bulunuyorum. Bunun için hatta yalvarıyorum."