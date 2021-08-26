Nagehan Alçı: Cumhuriyet gazetesi öyle bir manşet haber yapmış ki, adeta 'Ne yapsak bu 14 generalin hapiste ölmesini sağlasak' haberi bu

28 Şubat davasında 14 generalin hapse atılmasına karşı çıkan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a af çağrısında bulunan HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Eğer bu cezalar uygulanırsa bu paşaların hemen hepsinin cezaevinde ölme ihtimali çok kuvvetli. Sabahları kalkacağız ve ölüm haberlerini alacağız. Benim tahminim bu yönde. O sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 104. Madde yetkisini kullanmasını rica ettim, yine ediyorum. Hangi suçu işlemiş olursa olsun 80 yaşını geçmiş ve hasta olan tüm tutukluların cezası ev hapsine döndürülmeli. Mahkumların hepsi için bunu söylüyorum. Keşke bu konuda uzlaşabilsek ama Türk medyasının bugünkü olgunluktan ve akıldan uzak haliyle böyle bir ihtimal çok zor görünüyor" dedi.

Alçı, af çağrısının ardından Cumhuriyet gazetesinin geçen gün manşetten çıkan İpek Özbey imzalı "28 Şubat davası nedeniyle hapse atılan generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor" başlıklı haberine isim vermeden atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet gazetesi benim son yazılarım üzerine öyle bir manşet haber yapmış ki… Adeta 'Ne yapsak bu 14 generalin hapiste ölmesini sağlasak' haberi bu. Gazeteye konuşan düşük rütbeli emekli subaylar adeta bu 14 ismin hapiste hastalıklarla boğuşa boğuşa vefat etmesini istiyor. Sırf ideolojik fanatizm yüzünden komutanlarını ölüme terk etme vicdansızlığındalar. Etraflarındaki 3-5 fanatik kendilerini alkışlasın diye söylenmiş lafları Cumhuriyet’in haberinde üzülerek okudum.

80 yaşını geçmiş ve ciddi hasta olan kendi komutanlarını zerre düşünüyorlar mı bu subaylar? Onların durumunu umursuyorlar mı? Hayır… Asla düşünmüyorlar ve umursamıyorlar. Varsa yoksa kendi dar tribünlerine karşı oynayacakları fanatizm tiyatrosu. İktidar da bu emekli fanatik isimler şu anki rejimi rahatsız etmedikleri bilakis memnun ettikleri için onların varlığından mutlu. Gerçekten utanç verici."

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TIKLAYIN - 28 Şubat davası nedeniyle hapse atılan generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor; “Maksat itibarlarını ortadan kaldırmak!"