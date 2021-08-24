28 Şubat davası nedeniyle hapse atılan generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor; “Maksat itibarlarını ortadan kaldırmak!"

Yargıtay’ın 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından 14 sanıkla ilgili infaz süreci başlatıldı. Aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu isimler, haklarında çıkarılan yakalama kararıyla beraber cezaevine girmeye başladı. Karar hakkında tartışmalar sürerken bir diğer gündeme gelen konu da hapse atılan generaller için “Cumhurbaşkanı affı”nın getirilme ihtimali oldu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Karardan yaklaşık 40 gün sonra 14 isim için karar, infaz savcılığına gönderilmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yakalama kararı çıkarmıştı. 14 isim, iki gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Muğla Cezaevi’nde olan Bir ve Doğan, aynı günün gecesinde, “atılı suçun niteliği ve cezaevi koşulları” gerekçesiyle İzmir’e, Buca F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “Evet bu 14 general de 28 Şubat askeri darbesine imza atmış generaller” diyerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elindeki yetkiyle, 104. maddeye dayanarak 80 yaşını geçmiş tüm mahkûmların cezasını ev hapsine çevirmesini yine rica ediyorum” ifadesini kullanmıştı.

Sabah gazetesinden Şebnem Bursalı da şunları kaydetmişti:

“Keser döner sap döner bir gün gelir hesap döner demiş atalarımız. Bu hesabı onlar yaşarken ödettirdi bu millet. Şimdi de adalet önünde hesap verdiler ve müebbet dahil çok ağır cezalarını aldılar. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli üniformasını yıllarca taşıyan bu cuntacıların rütbeleri de söküldü. Buraya kadar her şey tamam. Ama ben en ağır cezanın asıl şimdi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllar önce millet vicdanında en ağır cezayı alanlara, yargı da cezalarını verdi. 90 yaşına merdiven dayamış bu cuntacıların hapiste ölmelerini beklemek yerine, devlet merhametini, şahsının yüksek merhametiyle temsil eden Başkan Erdoğan’ın af yetkisini kullanması en büyük ceza olacaktır. Yalanla dolanla hapse attırdıkları, milletvekili bile seçtirmedikleri Erdoğan tarafından affedilmek asıl onların ömür boyu vicdanlarına hapsedilmeleri olacaktır...”

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Onların itibarını ortadan kaldırabilmek maksadıyla ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine karşı darbe yapanları affetti’ algısını devreye sokmak istiyorlar. Hem Erdoğan’ı yüceltmek hem de kişiye dayalı sistemi meşrulaştırmak için uğraşıyorlar” derken; emekli Albay, Bitmeyen Sömürü 28 Şubat kitabının yazarı Alican Türk, iktidara yakınlığıyla bilinen medyalarda dile getirilen “af” konusunu “Erdoğan’a gol pası” olarak değerlendirdi.

Avukat Celal Ülgen de, “Af, işlenmiş suça karşı işleme konur, işlenmemiş bir suçun affı olmaz. Benim tanıdığım komutanlar kesinlikle bu affı istemezler” görüşünü ifade etti.

Davanın avukatı Aykanat Kaçmaz ise, “90 yaşına merdiven dayamış bu cuntacıların hapiste ölmelerini beklemek yerine, devlet merhametini, şahsının yüksek merhametiyle temsil eden Başkan Erdoğan’ın af yetkisini kullanması en büyük ceza olacaktır” diye görüş bildirdi.