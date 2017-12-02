Nagehan Alçı: Çocuklarımı bu zihniyete karşı buldozer olarak yetiştiriyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "bazı erkeklerin kadınları bir tür 'obje' zannettiğini" belirterek "Bunları gördükçe Ela ve Yasemin’i bu zihniyete karşı buldozer olarak yetiştiriyorum" dedi.

Alçı'nın "Hukuk değil, kana kan intikam!" başlığıyla yayımlanan (2 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

'Kadın' tezgâhtan seçilen mal mıdır?

Galiba erkeklere bazı temel şeyleri hâlâ anlatamamışız. Ya da bu cinste dinleme ve anlama kabiliyeti yok. Çoğu, “kadın”ı bir tür obje zannediyor. Öyle pazardan satın alınan bir şey diye bakıyor kadına. Bu kafaya göre kadınlar tezgâhta yan yana dizilmiş, parayı bastıran en güzelini alıyor. Yani cebin kalınsa, yatın, katın varsa pazarın en iyi malı senin...

Eğitimlileri bu kafadaysa gerisini siz düşünün... Tabii ki memlekette kadına yönelik şiddet bitmez, tabii ki kadın-erkek eşitsizliğinde şampiyon oluruz, tabii ki kız çocuklarına süs muamelesi yapan anlayıştan kurtulamayız...

Bunları gördükçe Ela ve Yasemin’i bu zihniyete karşı buldozer olarak yetiştiriyorum.