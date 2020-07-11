Nagehan Alçı: Ayasofya Camii yeniden ibadete açılırken, bu vesile ile Ruhban okulunu da açsak…

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında, Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya'yı kaleme aldı.

Alçı, AKP'nin iktidara geldiği ilk yıllarda gündeme aldığı ancak daha sonra Yunanistan ve AB ile olumsuz ilerleyen ilişkiler neticesinde askıya alınan "Heybelia'daki Ruhban Okulu’nun yeniden açılması" düşüncesini gündeme getirdi.

Alçı, "Halbuki Ayasofya Camii yeniden ibadete açılırken, Ruhban Okulu da yeniden kapılarını açsa bu toprakların herkesi kucakladığına ve tüm inançların özgürce yaşandığına dair çok güzel bir mesaj verilmiş, Batı’daki Türkiye aleyhtarı çevrelerin de elinden büyük bir koz alınmış olmaz mı?" diye yazdı.

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