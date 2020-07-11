T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nagehan Alçı: Ayasofya Camii yeniden ibadete açılırken, bu vesile ile Ruhban okulunu da açsak…

11 Temmuz 2020 13:52

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında, Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya'yı kaleme aldı.

Alçı, AKP'nin iktidara geldiği ilk yıllarda gündeme aldığı ancak daha sonra Yunanistan ve AB ile olumsuz ilerleyen ilişkiler neticesinde askıya alınan "Heybelia'daki Ruhban Okulu’nun yeniden açılması" düşüncesini gündeme getirdi.

Alçı, "Halbuki Ayasofya Camii yeniden ibadete açılırken, Ruhban Okulu da yeniden kapılarını açsa bu toprakların herkesi kucakladığına ve tüm inançların özgürce yaşandığına dair çok güzel bir mesaj verilmiş, Batı’daki Türkiye aleyhtarı çevrelerin de elinden büyük bir koz alınmış olmaz mı?" diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Murat Yetkin: Erdoğan, Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu'nda eğitime izin verip, yurt dışında yükselen Ayasofya tepkileri dindirebilir

ETİKETLER

Danıştaynagehan alçıhaberayasofyaheybeliada Ruhban Okulu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24