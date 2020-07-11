Murat Yetkin: Hava tam Bahçeli’nin erken seçim çağrısında bulunma havası

Murat Yetkin, Cumhurbaşkan ıve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp ibadete açılmasıyla ilgili yurt dışından gelecek tepkileri dindirmek için bu günlerde Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu'nda eğitime izin verebileceğini ifade etti.

Her seçimde ibadete açılacağı vaadiyle gündeme getirilen Ayasofya'nın ibadete açılmasında MHP'nın bu karardan pay çıkarabileceğini söyleyen Yetkin, "Ancak bu durumun etkisi ne kadar sürer ve bu heyecanın ne kadarı oya tahvil edilebilir? Ekonomide ciddi bir düzelme beklenmedikçe Erdoğan’ın kesinlikle 2023 dediği seçimlere kadar sürer mi?" sorularını gündeme getirdi. Yetkin devamında da, "İşte bu açıdan bakıldığında hava tam Bahçeli’nin erken seçim çağrısında bulunma havası denebilir. Ekonomide koronavirüs hasarı tam olarak ortaya çıkmadan ve Ayasofya etkisi sağ seçmen üzerinden henüz geçmeden" dedi.

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