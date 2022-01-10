Nagehan Alçı: Artan Omicron vakalarına rağmen bırakın sınıf kapamayı, pozitifleri izole edip hiç sınıf kapamamayı öneriyorum

Koronavirüs salgınının başından beri okulların kapalı kaldığı dönemi pek çok kez eleştiren ve yüz yüze eğitimi savunan HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Omicron varyantıyla birlikte artan vakalara rağmen okulların kapanmaması gerektiği düşüncesini dile getirdi.

"Omicron nedeniyle vaka sayıları roket gibi arttıkça ben yine de korkuyorum" diyen Alçı, "Hem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık okulların diğer tüm yerler kapanmadan asla kapanmayacağını söyleseler de bazı uzmanlar yine okul konusunu çok sık gündeme getirmeye başladı. Medya da yine mütemadiyen "Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar açık kalacak mı?" başlıkları atıyor. Bunları görünce hakikaten deliriyorum" ifadesini kullandı.

Alçı şöyle devam etti:

"'AVM’ler açık kalacak mı?', 'Restoranlar her isteyenin girebildiği yerler olarak devam edecek mi?' diye soran yok, varsa yoksa 'Yüz yüze eğitim tamam mı, devam mı?' Ben böyle bir sorunun ortaya atılmasını dahi reddediyorum! Okulların kapanması bahsi bile açılmamalı. Açılamaz. Neyse ki siyaset bu yıl medyanın önüne geçti, yüz yüze eğitimde çok kararlı görünüyor ama bu da yetmez".

"Özer ve Koca'ya önerim..."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen Alçı, "Artan Omicron vakalarına rağmen bırakın sınıf kapamayı, pozitifleri izole edip hiç sınıf kapamamayı öneriyorum. Lütfen dünya bu yöne giderken bari bu kez geri kalmayalım. Omicron çok hızlı yayıldığı için 2 çocuğun pozitif olduğu sınıf sayıları artıyor. Bu da o sınıflardaki çocukların yine bir haftalık da olsa ev hapsine dönmesi anlamına geliyor. Halbuki hızlı test uygulamasına geçilip her sabah o sınıflara test uygulansa enfekte olmayan çocuklar okullarına sürekli devam edebilirler" ifadelerini kullandı.

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