Nagehan Alçı: Allahım 'aklımıza mukayyet ol' diyeceğim ama maalesef bu temenni için bile çok geç sanki, memleket bir açıkhava tımarhanesine döndü

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'de her konunun siyasi kavga meselesi haline getirildiğini belirterek, "Ancak meğer akla gelmeyenler de varmış: Köpek kakası. Günlerdir ne tartışıyoruz? “Boji metroya kaka yaptı mı, yapmadı mı?” Cebinden çıkardığı dışkıyı Boji’ye aitmiş gibi metronun koltuğuna yerleştiren bir kişinin görüntülerine de şahit oldu bu millet. Allahım aklımıza mukayyet ol diyeceğim ama maalesef bu temenni için bile çok geç sanki... Memleket bir açıkhava tımarhanesine döndü!" diye yazdı.

Köpeğe iftira atmak için "dışkı" konulmasını "burası sözün bittiği yer" diye niteleyen Alçı, konuyla ilgili suçlanan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yla olan görüşmesini aktardı.



Habertürk yazarı Alçı, Göksu'nun "Ben böyle bir saçmalığa cevap vermeyi bile kendime hakaret kabul ederim. Yorum yapmaya bile gerek yok" ifadelerini köşesine taşıdı.

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