Boji'yi suçlamışlardı: Tramvaydaki kakayı yolculardan biri bırakmış!

Son zamanlarda toplu taşımayla İstanbul'un dört bir yanını dolaşan, kendi kartı bile olan Boji hakkında sosyal medyada tramvaya kaka yaptığı iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine Boji'nin gün boyu barınakta olduğunu gösteren bir video yayınlandı.

Boji için açılan Twitter hesabından da "Bugün tüm gün kulübedeydim, İstanbul'u gezmedim bile. Tramvayı kirletip suçu bana atmışsın, kötüsün" diye bir yanıtla iddialar yalanlandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından paylaşılan videoda da "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" denilerek, kakayı bir yolcunun bıraktığını gösteren görüntüler paylaşıldı.