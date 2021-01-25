Nagehan Alçı: 10 milyonluk ikinci parti aşı gelmek üzere olduğuna göre gönüllüsü olduğumuz aşı çalışmasında sonuçları açıklamak için neyi bekliyorlar?

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 10 milyonluk ikinci parti aşının gelmek üzere olmasına rağmen gönüllü oldukları aşı çalışmasında kodların kırılmamış olmasına tepki gösterdi.

Alçı yazısında, "Sevilay (Yılman) günlerdir yakarıyor. Gönüllü olduk, Faz 3 çalışmasına katıldık ama sonuçlar bir türlü açıklanmıyor, diyor. Çok haklı. Sevilay benden önce gönüllü oldu, medyada aşı deneyimini ilk yazan isimlerden biri, hatta birincisi. Ciddi bir risk aldı, aşı karşıtlarına meydan okudu. Ancak şimdi büyük bir belirsizlik içinde kıvranıyor. Ben de gönüllülerdenim biliyorsunuz. İki hafta önce ikinci doz yapıldı. Bize, toplumda aşılama süreci başladıktan hemen sonra kodların kırılacağı ve kime gerçek aşı kime plasebo yani boş aşı denk geldiği ile ilgili bilgilendirme yapılacağı söylendi." ifadesini kullandı.

Alçı, "Hakikaten de sağlık çalışanlarına aşı süreci başlarken telefonlarımıza önümüzdeki günlerde sonucu öğreneceğimiz ve şayet plaseboya denk geldiysek gerçek aşı için çağırılacağımız notu gönderildi. Ancak aradan 10 günden fazla zaman geçmesine rağmen ne gelen var, ne giden… Ankara’da Deniz Zeyrek ve İbrahim Uslu’nun içinde olduğu grup bilgilendirildi ama İstanbul’da hala belirsizlik sürüyor.Öğrenmeye çalıştım, araştırmanın ne zaman kapanıp, kodların kırılacağı ile ilgili çelişkili bilgiler aldım. Süreç başladığına, ilk parti aşılamada önemli bir yol kat edildiğine ve 10 milyonluk ikinci parti gelmek üzere olduğuna göre katıldığımız çalışmanın kodlarını kırıp sonuçlarını açıklamak için ne bekleniyor? Bu belirsizlik biz gönüllüler açısından büyük haksızlık değil mi? Araştırmada bir pürüz mü çıktı, kime neyin yapıldığı ile ilgili bir karışıklık mı oldu diye insan sormadan edemiyor…" düşüncesini dile getirdi.

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