Yılman'dan Sağlık Bakanı'na: Gönüllü olduğum çalışmada bana aşı mı plasebo mu yapıldı hâlâ bilmiyorum, kırın kodları ve sonuçları açıklayın!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Türkiye'de aşılama sürecinin başlamasına rağmen Sinovac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarına katılan bir gönüllü olarak aşı mı yoksa plasebo mu yapıldığını hâlâ bilmediğini yazdı. Yılman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Kırın kodları ve sonuçları açıklayın" çağrısında bulundu.

Yılman bugünkü yazısında, "Bayağı uğraştım böyle bir yazı kaleme almamak için. Tırmaladım adeta. Ama Sinovac aşısının Türkiye'deki FAZ 3 çalışmalarına katılan bir gönüllü olarak bana neyin yapılıp yapılmadığını bir türlü öğrenemeyip kafayı sıyırdığım için de yazmak zorunda kaldım. Şaka gibi bir durum gerçekten. Gönüllüsü olup deneyine katıldığım aşı onay aldı ve kullanılmaya bile başladı ülkede. Ama ben hala bir denek olarak o çalışmada bana aşı mı yapıldı yoksa plasebo mu bilmiyorum!" ifadesini kullandı.

Yılman, çalışmayı yapan şirket yaklaşık 10 gün önce “Covid-19 aşı çalışması kapsamında Sağlık Bakanlığı yönlendirmesi ile sağlık çalışanları öncelikli olarak körlük kırılacak ve çalışmaya dahil edilme zamanınıza göre hangi kola dahil edildiğiniz bilgisi size mesaj ile bildirilecektir. Plasebo kolundaysanız çalışma kapsamında aşılanacaksınız” şeklinde bir SMS yolladığını belirterek, "Yollayış o yollayış. Sonrasında bir arpa boyu yol alınamadı. O yolu alabilmek için kendim şartları zorluyorum. Hemen her gün gönüllü olmam sırasında aracı olan Sağlık Bakanlığı yetkililerini arıyorum. Ama öğrenemiyorum. Çünkü aradığım yetkililer de hiçbir şey bilmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Yılman, "Dedikleri aynen şu; 'Yakında açıklanacak merak etmeyin!' Hadi ben merak etmeyeyim nihayetinde benim zaten şu an aşı yaptırma gibi bir lüksüm yok. Bu gidişle sıranın bana gelmesi yaz aylarını belki bulur da. Ee peki o çalışma sırasında gönüllü olan sağlık çalışanları? Onların durumu ne olacak? Ben tanıyorum bir sürü hekim, hemşire, hastane çalışanı gönüllü olan. Eğer deneyde plasebo denk geldi ise o insanlar ne yapacak? Sıralarını kaçırmış olmuyorlar mı? Yani ayrıca ne demek; 'Merak etmeyin!' Nasıl merak etmeyiz yahu. Bilime, insanlığa katkı sunmak, örnek olmak için risk alıp gönüllü olmuşuz. Sonucun ne olduğunu merak etmek ve bilmek hakkımız değil mi?" düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında şunları kaydetti:

"Hele bir de eşin, dostun, arkadaşın arayıp, yolda çevirip; “Ne oldu? Aşı mı yapılmış sana yoksa plasebo mu?" diye sorması… Kriz geçirtiyor. Rica ediyorum…Özellikle de Bakan Fahrettin Koca’dan. Lütfen kırın şu kodları ve açıklayın sonuçları.

Biz de artık bilelim bize ne denk gelmiş ve ne olacak bundan sonra değil mi? Sadece biz de değil… Şu an kullanmakta olduğumuz Sinovac’ın etkisini, koruma oranlarını tüm Türkiye de öğrensin…"

"Ortada ciddi bir organizasyon bozukluğu var"

Sosyal medya hesabından, @ilinsor isimli kullanıcının “Faz 3 K2 grubunun çift kör kodu henüz kırılmadı grupta yeterli hasta sayısına ulaşılana kadar da kırılmayacak anlamlı bir sonuç için bu önemli K1 grubunda sağlıkçılara aşılama başlayabilisin diye kod kırıldı” tweetine yanıt veren Yılman, "Hiç alakası yok bu söylediğinizin. Şimdi öğrendim ki sağlık çalışanları dışında ki bazıları da bilgilendirilmiş. Mesela Deniz Zeyrek ve İbrahim Sober aşıya davet edilmiş, yaptırmışlar hatta. Ortada çok ciddi bir organizasyon bozukluğu var. Dikkatine Fahrettin Koca" paylaşımını yaptı.