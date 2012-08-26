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Nadya Suleman: Çocuklarım pornolarımdan haberdar

Yapılan röportajda Nadya'nın kürtajı, şarkıları gibi konuşulurken, en ilginci ise pornoları hakkındaki açıklamaları oldu

26 Ağustos 2012 20:27

Bir batında sekiz çocuk doğurduktan sonra önce porno yıldızlağına sonra da şarkıcılığa terfi eden Nadya Suleman, Celebuzz isimli internet sitesine röportaj verdi.

Röportajda 'octomom' olarak bilinen Nadya'nın kürtajından, şarkısından konuşuldu. Röportajın en ilginç kısmı ise Nadya'nın söylediği çocuklarının porno aktivitelerinden haberdar olduğuydu.

İngiliz basınından The Daily Mail sitesinde yer alan habere göre; Nadya, "Ben hala bekar kaldığım zamanlarda kendime dokunmayı seviyorum" diyerek çocuklarının kariyerine engel olmadığını belirtti. Çocuklarını büyük bir dürüstlük içinde yetiştirmeye çalıştığını belirten Nadya, "Büyünce asla bir kızgınlık yaşamayacaklar. Çünkü onlar bir yere kadar şu anda benim yaptıklarımdan haberdarlar. Dürüstlük bence en önemlisi" dedi.

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