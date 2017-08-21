Nadir Nadi, 26'ncı ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

Cumhuriyet gazetesi başyazarından Nadir Nadi, ölümünün 26. yıldönümünde Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında anıldı.

Nadir Nadi’nin mezarı başındaki anmaya Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve yazarı Orhan Erinç, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik, gazetenin yazarı Şükran Soner, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya ve gazete çalışanları katıldı. Nadi’nin mezarı başında konuşan Orhan Erinç, “Nadir Nadi’nin aramızdan ayrılışının 26. yılında saygı ve özlemle anmak için mezarı başındayız. Nadir Bey’in bence iki özelliği var. Birincisi Cumhuriyet Gazetesi’nin kurumsallaşması konusunda gösterdiği çaba ve olumlu sonuçlar. İkincisi de Atatürkçülüğün korunması ve yüceltilmesi konusundaki çabalarıdır. Geçen gelişimizden bu yana Cumhuriyet’e hukuksal saldırı ile karşı karşıya kaldık. Bu, AKP’nin hukuku da kullanarak düzenlenlediği kumpastı. Önce 11, daha sonra da 12 tutuklu arkadaşımız oldu. 7 kişi aramıza döndü. Ama hâlâ Akın, Murat, Kadri, Ahmet ve Emre içeri de günlerini doldurmayı bekliyorlar” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin 1924’ten bu yana birçok badire atlattığını söyleyen Erinç,“ Cumhuriyet’in yayın politikasını değiştirdiği konusundaki iddialar ile iktidar tarafından kullanılarak düzenlenen kumpas, görüldüğü gibi son aşamasına gelmiş durumda. Kumpasın ilginç yanlarından biri de kendilerini Atatürkçü olarak niteleyen ve Cumhuriyet’i hedef alanların Atatürk düşmanları tarafından korunuyor ve sahip çıkılıyor olmasıdır. Ama Cumhuriyet 1924’ten bu yana pek çok baskı ve badire atlattı, bunu da atlatacağına inanıyoruz. Bunu da yine Cumhuriyet çalışanlarının özverileri ile atlatacağı konusunda herhangi bir kuşkumuz yok. Bu ölüm yıldönümünde de başyazarımız Nadir Nadi’yi saygı sevgi ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun” diye konuştu.

Nadir Nadi kimdir?

23 Haziran 1908'de Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesinin Kaya Köyü'nde doğan, Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi'nin oğlu Nadir Nadi, İlkokulu İstanbul'da, Nişantaşı'ndaki Yeni Mektep'te okur. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde okurken Kurtuluş Savaşı'nın başlaması üzerine babasıyla birlikte Ankara'ya gider. Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenimini 1930'da tamamlar.

Yükseköğrenimini İsviçre'de Lozan Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler Fakültesi'nde görür. Gazateciliğe, Cumhuriyet 'e yurtdışından gönderdiği yazı, haber ve röportajlarla başlar (1932). İstanbul'a döndükten sonra Cumhuriyet 'in çeşitli birimlerinde çalışır ve köşe yazarlığı yapar (1936). 1938-41 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde sosyoloji öğretmenliği yapar. 1945 babası Yunus Nadi'nin ölümü üzerine Cumhuriyet'in yönetimini ve başyazarlığını üstlenir.

Nadir Nadi 1950-54 yılları arasında Demokrat Parti listesinde Muğla bağımsız milletvekili, 1954-57 yılları arasında da İstanbul bağımsız milletvekili olarak TBMM'de bulunur. Parlamentoya girişinden bir süre sonra Avrupa Konseyi'ne bağımsız Türk delegesi olarak seçilip 6 yıl bu görevde bulunur. Bu arada 1962'de gazetedeki yazılarına ara veren Nadir Nadi 12 Mart müdahalesi sonrasında da bir yıl kadar gazete yönetiminden uzak durur.

Basın alanında birçok ödül alan Nadir Nadi TÜYAP Kitap Fuarı tarafından da 1988 yılında Onur Yazarı seçildi. 1991 yılında ölen Nadir Nadi Edirnekapı Mezarlığına gömüldü.

Eserleri

Sokakta Gürültü Var (1943)

Atatürk İlkeleri Işığında Uyarmalar (1961)

Perde Aralığından (1965)

İki Sovyet Rusya - İki Polonya 1935-1965 (1967)

27 Mayıs'tan 12 Mart'a (1971)

Sil Baştan (1975)

Olur Şey Değil (1979)

Ben Atatürkçü Değilim (1981)

Dostum Mozart (1985)