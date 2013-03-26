Nadir görülen hastalıklar için internet sitesi hazırlandı

Danimarkalı bilim insanları nadir görülen hastalıkların teşhisi için "FindZebra" (Zebrayı bul) adlı bir internet sitesi hazırladı.Genç doktorların nadir görülen hastalıkları teşhis etmek için Google’ı kullanmaları nedeniyle kurulan site, Danimarka Teknik Üniversitesi’nden bilgisayar programcıları ve tıp uzmanları tarafından hazırlandı.



Google’ın bu hastalıkların teşhisi için yeterince güvenilir olmaması sebebiyle kurulan siteye hastalık belirtileri yazılıp arama yapılıyor. Sitede 7 bin nadir görülen hastalığa ait bilgiler 10 güvenilir kaynaktan alınan 31 bin belge yardımıyla oluşturuldu.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, doktorlar için hazırlanan sitede arama yapmak sadece birkaç saniye alıyor. Google’da çıkan ilk 20 sonuca göre hastalığı teşhis etme oranı yüzde 32 iken ‘FindZebra’da bu oran yüzde 67’ye çıkıyor. Sitede, “FindZebra bir araştırma projesidir ve sadece tıp alanında çalışan kişiler tarafından kullanılmalıdır” uyarısı da yer alıyor.





İnternet sitesinin ‘zebra’ ismini almasının nedeni ise 2000 kişide bir görülen nadir hastalıklar için ‘Zebra’ teriminin kullanılması olarak gösteriliyor. Avrupa Nadir Görülen Hastalıklar Organizasyonu’na (EURORDIS) göre sadece Avrupa’da yaklaşık 30 milyon kişi bu tür hastalıklardan muzdarip.