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Yaşam
Deutsche Welle

Nadir görülen bir balina kıyıya vurdu

Avustralya’da nadir görülen bir balina türü kıyıya vurdu. Hilal şeklinde yüzgeçleri olan balinadan dünyada ne kadar olduğu bilinmiyor.

14 Nisan 2015 21:40


Batı Avustralya Çevre Bakanı Albert Jacob, oluklu balinagiller familyasına ait, 5 metre 68 santimetre uzunluğundaki dişi balinanın Perth’in yaklaşık bin 200 km. kuzeyindeki Exmouth plajında ölü olarak bulunduğunu duyurdu.

Söz konusu balina türüne (Balaenoptera omurai) Avustralya’da ikinci kez rastlanıyor. Bu balina türü ilk kez 2003 yılında tanımlandı. Oluklu balinagiller diye de bilinen tür, ince bir gövdeye ve yüksek, hilal şeklindeki yüzgeçlere sahip.

Bu balinalar uzun süre, küçük Bryde balinası (Balaenoptera brydei) olarak kabul edilmişti. Ancak Avustralya’da kıyıya vuran balinanın DNA testlerinden nadir görülen Balaenoptera omurai olduğu kanıtlandı.

Bu balinalar hakkında henüz çok az şey biliniyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) verilerine göre şimdiye dek sadece 9 örnek incelenebildi. Bu balinalardan dünyada ne kadar olduğu ise bilinmiyor.

Batı Avustralya Çevre Bakanı Albert Jacob, bunun sadece yerel bilim insanları için değil küresel çaptaki araştırmacılar için önemli bir buluş olduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AvustralyaBakanı Albert JacobPerthExmouthBrydeDNABalaenopteraDoğayı Koruma BirliğiWelle Türkçe dpa/AFP BD/BÖ

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