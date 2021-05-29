"Nadir Deresi su toplama havzası, cüruf projesi için halkın yaşamı pahasına yandaşlara peşkeş çekilmeye çalışılıyor"

Bursa Orhangazi’de Nadir Deresi’nin bulunduğu bölgeye atık depolama tesisi kurulmak isteniyor. Bölge sakini avukat Erol Çiçek “Orhangazi’nin içme suyunu karşılayan Nadir kaynağı su toplama havzası cüruf projesi için halkın yaşamı pahasına yandaşlara peşkeş çekilmeye çalışılıyor” dedi.

Proje alanı olarak 140 bin 663 metrekarelik atıl bir taş ocağı gösterildi. Söz konu alan “orman sayılan alan” statüsünde. Projenin Gemiç Mahallesi’nde yer alan Çelikhane Tesisi’nin cüruf atıklarının depolanması amacıyla planlandığı belirtildi. Proje alanı içme su kaynağı Nadir, Mera ve Helvacı derelerine birkaç kilometre uzaklıkta.

"Yandaşlara peşkeş çekilmeye çalışılıyor"

Süreci Cumhuriyet'e değerlendiren avukat Erol Çiçek, “Orhangazi’nin içme suyunu karşılayan Nadir kaynağı su toplama havzası cüruf projesi için halkın yaşamı pahasına yandaşlara peşkeş çekilmeye çalışılıyor” dedi. Söz konusu projenin yapılması planlanan alanın Nadir Deresi su toplama havzası içinde olduğunu belirten Çiçek, özetle şöyle konuştu:

“Halk bir yandan taşocaklarının tozuyla sağlığından oluyor. Bu bölgedeki taş ocaklarının ruhsatları, bilimsel raporlara rağmen, AKP iktidarı tarafından uzatıldı. Bu proje iktidar ve yandaşlarının rant hırsıyla gözlerinin ne derece dönmüş olduğunun göstergesidir. Ülkenin her yanında dereleri, meraları, ormanları, sahilleri kısacası bütün doğayı yağmalayıp talan edenler, kendi çıkarları için, halkın içme suyuna göz dikecek kadar gözleri dönmüştür. Bu, doğrudan halkın yaşam hakkıyla ilgilidir.”