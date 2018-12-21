Nadir bulunan İskoç viskilerinin üçte birinden fazlası sahte

İskoçya Üniversiteleri Çevre Araştırma Merkezi (SUERC) tarafından yürütülen bir araştırma sonucu, nadir bulunan özel seçim İskoç viskilerinin üçte birinden fazlasının sahte olduğu belirlendi. Karbon yaşı saptama tekniği kullanan bilim insanları, 1900'den önce üretildiği iddia edilen 55 şişe viskiden 21'inin bu tarihlerde üretilmediğini ortaya çıkardı.

SUERC, viskilerin yaşını hesaplamak için alkolde bulunan radyoaktif karbon izotop yoğunluğunu ölçtü.

Karbon-14 radyoaktif bir izotop ve organik olan her şey az miktarda da olsa bu karbon çeşidini bünyesinde bulunduruyor. Karbon-14'ün yarısının bozulması 5 bin yıldan uzun sürüyor.

Bu nedenle viskilerde hangi miktarda Karbon-14 kaldığının ölçümü, viskilerin yıllanma süresini kesin olarak ortaya koyuyor.

Araştırma için kullanılan viski örnekleri ise müzayedelerden, özel koleksiyonculardan ve perakendecilerden toplandı.

Alınan örnekler analiz için viski piyasası ile ilgili olarak 6 ayrlık ve yıllık raporlar hazırlayan Rare Viski 101'e (RW101) adlı şirkete gönderildi.

RW101, 10 viski örneğinin 1900 yılında ya da daha öncesinde üretildiğine dair iddiaları çürüttü.

Halen ikinci el piyasada dolaşan 41 milyon sterlin (272 milton Türk Lirası) değerinde özel üretim viskinin sahte olduğu iddia ediliyor.

"Aksi ispatlanana dek sahte oldukları varsayılmalı"

RW101'in kurucu ortaklarından David Robertson, viski tedarikçilerinin "büyük bir çoğunluğunun" sahte viski sattıklarından haberdar olmadığını söyledi.

David Robertson'a göre özellikle single malt olduğu iddia edilen viskilerin "aksi ispatlanana dek sahte oldukları varsayılmalı".

Robertson "Bu sorun, özel seri viski fiyatları artmaya devam ettiği sürece büyüyecek" dedi.