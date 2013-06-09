Nabi Avcı: Serbest kıyafetin içerisinde forma seçme hürriyeti de olacak

Milli Eğitim Bakanı Bakanı Nabi Avcı, Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy’de yaptığı açıklamalarda, serbest kıyafet uygulamasına ilişkin, "Serbest kıyafetin içerisinde forma seçme hürriyeti olacak" dedi. Dershanelerin kapatılmasına ilişkin olarak da konuşan Avcı, "Dershanelerin durumuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği zaman net bir açıklama yapacağız. Şu anda net bir açıklama yapma aşamasında değiliz" dedi.

'Fen ve Anadolu Öğretmen Liseleri'nin yenisi açılmayacak'

Avcı, serbest kıyafet uygulamasına ilişkin, "Serbest kıyafetin içerisinde forma seçme hürriyeti olacak" dedi. Bakan Nabi Avcı, nüfusu 300 bin olan yerlerde Fen ve Anadolu Öğretmen Liseleri’nin kapanıp kapanmayacağı yolundaki soruya ise "Hayır kapanmayacak. Yenisi açılmayacak. Gerekli öğrenci alt yapısı olmayan yerlerdeki okullar dönüştürülecek ama bütün okullarımız mevcut kapasitelerine göre değerlendirilecek" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bir gazetecinin "Seviye Belirleme Sınavı yapıldı ve bundan sonra olacak mı?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Her halükarda Fen ve Anadolu Öğretmen liselerinin kapısında ciddi yığılma olan okullara bir eleme yapmak gerekiyor ama bunu tek bir sınava, çocukları strese sokan, sadece test becerilerine dayalı tek bir sınava bağlı olarak öğrenci seçmek hepimizin şikayet ettiği bir konuydu" dedi.

'Sene içi başarıları da göz önüne alınacak'

Avcı, "İnşallah önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıllarda müfredatta yani sene içerisinde okutulan dersler ve onlardan alınan notlarla değerlendirmelere katılacağı bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bu merkezden yürütülecek ve merkezde değerlendirilecek, dallarında da hiçbir öğretmenin kendi sınavında değil öğretmenlerin farklı sınıflarda gözetmen olarak görevlendirilecekleri sınavlarla sene içi başarıları da değerlendirilecek ve onların değerlendirmeleri toplamında sıralama puanı yapılabilecek." Bakan Avcı, ablası Şükriye Bayrakçı ve yeğeni Hüsnü Bayrakçı ile bir süre görüştükten sonra Eskişehir’e hareket etti.