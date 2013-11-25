Nabi Avcı: Özel okula dönüşmeyen açık lise olabilir

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershanelerin yüzde 20'sinin özel okula dönüşmeye uygun olduğunu geri kalanların da açık liseye dönüşebileceğini açıkladı.

Nabi Avcı, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırma Vakfı'nın (SETA) düzenlediği "Milli Eğitimde Neler oluyor " konulu panelde soruları yanıtladı. Dershanelerin yüzde 20'sinin özel okula dönüşme kabiliyeti olduğunu belirten Avcı, "Geri kalanı için bir dönüşüm programı hazılıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu dönüşüm programına ilişkin çalışmanın iki yıldır sürdüğünü vurgulayan Milli Eğitim Bakanı, bu dershanelerin açık liseye dönüşebileceğini bildirdi.