'Hükümetin dershaneler için yol haritası belli oldu; geçiş 4 yıl sürecek'

Hükümetin dershanelerle ilgili yol haritası belli olduğu öne sürüldü. İddiaya göre dershanelerin dönüşümü için 4 yıllık 'geçiş süreci' olacak ve bu sürede test ve merkezi sınav modelleri değişecek. Okuma salonları, etüt merkezleri kapanmayacak. Dershane tasarısı 1 Ocak'ta Meclis'ten geçecek. Kapanma tarihi yasaya 1 Ağustos 2014 yazılacak.

Radikal gazetesi yazarı Ömer Şahin, bugünkü köşesinde hükümetin dershaneleri kapatmak için izleyeceği yol haritasının belli olduğunu yazdı.

Şahin’in “Hükümetin 'dershane' formülü” başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

Hükümetin ‘dershane’lerle ilgili yol haritası belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı taslağa göre dershaneleri kapatacak ‘dönüşüm’den vazgeçilmiyor. Ancak daha önce 2 yıl olarak düşünülen geçiş süresi 4 yıla çıkarılıyor. İlköğretime verilen dershane hizmetleri devlete bırakılıyor. Öğrenciler dershanelerin verdiği takviyeyi halk eğitim merkezi veya ders bitimi okullardaki etütlerden alacak. Üniversite hazırlık dershanelerine ise iki seçenek sunuluyor. İsteyen dershane özel okula dönüşebilecek ve belirli teşvikler alacak. Dönüşemeyen ise süresinde ‘özel açık lise’ olarak devam edecek. Dershane kendi isim ve markasını ‘özel açık lise’ olarak kullanabilecek. Lise son sınıf öğrencileri doktor raporuyla okulu bırakıp dershaneye gitme yerine, kaydını doğrudan bu liselere aldırabilecek.

Dar gelirli ailelerin çocuklarının büyük rağbet gösterdiği okuma salonları, etüt merkezleri ise kapatılmayacak. KPSS ve yabancı dil kursları da devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile dershane temsilcileri arasında yapılan ilk görüşmede, 4 yıllık geçiş süreci gündeme alınmış ancak bakanlar kurulunda bu süre 2 yıl olarak öngörülmüştü. Kamuoyundan yükselen tepkiler süreyi uzatacak gibi. Bakanlık, bu süre içerisinde dershanelere olan ihtiyacı ortadan kaldıracak düzenlemelere yoğunlaşacak. Yetkililer, dershaneleri işlevsiz hale getirebilecek en önemli düzenlemenin ‘test’ ve ‘merkezi’ sistem olduğunu söylüyor. Teste dayalı modelin revize edilmesi düşünülüyor. ‘Merkezi’ sınav sisteminde ise farklı modeller söz konusu. Üniversiteye girişte okul not ortalamalarına ağırlık verilecek. Geçmiş yıllarda Türkiye’de uygulanmış olan her üniversitenin kendi sınavını yapması da seçenekler arasında.

1 Ocak’ta yasa, 1 Ağustos’ta kapanma

Dershanelerle ilgili yasal düzenlemenin takvimi de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, çalışmalarını tamamlayarak 2 Aralık’ta bakanlar kuruluna sunacak. Orada mutabakat sağlanırsa imzaya açılacak olan tasarının bütçe görüşmelerinin ardından en geç 1 Ocak’a kadar yasalaşması hedefleniyor. Yasaya büyük olasılıkla 1 Ağustos ya da 1 Temmuz’un yürürlük tarihi olarak konacağı söyleniyor. Bu tarihten sonra ‘dershane’ ibaresi mevzuat ve tabelalarda yer almayacak. Ancak AK Parti içinde bir grup yasanın yılsonuna kadar çıkmasını, buna karşılık yürürlülük tarihinin 2-3 yıl sonrasına bırakılmasını istiyor ve Başbakan’ı bu yönde ikna etmeye çalışıyor.

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