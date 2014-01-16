Nabi Avcı: Herkes yerleştiği yerde kalacak

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı,mahkemenin SBS'ye ilişkin kararı sonrası, "Öğrencilerimiz de, velilerimiz de rahat olsun her şey kontrol altında" dedi. Avcı, "Danıştay kararı değil, idare mahkeme kararıdır. İtirazı mümkündür. Biz hiçbir çocuğumuzu mağdur etmeyiz, hiçbir çocuğumuzu okulundan alıp başka bir yere göndermeyiz" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Seviye Belirleme Sınavı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Velilerin ve öğrencilerin endişe etmemesi gerektiğini belirten Bakan Avcı, 'Zamanlama manidar mı' sorusuna "Bu söz bu aralar çok kullanılıyor. Söylemek istemiyorum ama dava Temmuz'da açılmış. Aradan aylar geçmiş. Yerleştirme yapılmış. Böyle bir karar verilmiş' yanıtını verdi.

1 Ağustos'ta mahkemeye cevabımızı gönderdik. 718 öğrencinin Almanca, Fransızca'dan sınava girdikleri halde İngilizce cevap anahtarıyla işlem yapılmış Hemen fart ettik ve gerekli çalışmayı yaptık, o öğrencilerimizin doğru puanlarını sisteme girdik. Herhangi bir sorun yaşanmayacağı savıyla bu kararı mahkemeye bildirdik 1 Ağustos 2013 tarihinde. Dava Temmuz'da açılmış. Bu bir Danıştay karar değil. İdare mahkemesinde. Görüşümüzü 1 Ağustos'ta bildirmişiz. Temmuz, Ağustos, eylül, ekim geçmiş, ocak geçiyor. Tatile 10 gün kalmış. Öğrencilere yerlerine yerleşmiş. Şimdi yürütmeyi durdurma kararı gecikmesinde sakınca görülen hallerde verilir. Okullar eylülde açılmış. Mahkeme gecikmesinde sakınca gördüyse tedbir o tarihlerde alınabilirdi. Temmuz 2013'de açılmış dava.

15 Ocak 2014 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Bir üst mahkemeye itirazımı yapıyoruz. Hakkaniyetle değerlendirileceğine inanmak durumundayız. Çocuklarımız rahat olsunlar, bu sınav sonucunda okullara yerleşmiş çocuklarımız velilerimiz endişe etmesinler. Hiçbir çocuğumuzun hak kaybı kaybolmadı, kaybolmayacaktır.

'Her şey kontrol altında'

Mahkemenin kararı ne olursa olsun, hiçbir çocuğumuzun mağdur edilmeyeceğini söylüyorum. Kaos ve karışıklığa gerek yok. Öğretmenlerimiz zaten durumu biliyor, sağduyuyla değerlendiriyorlar. Yanlış değerlendirmelere kapılmayın, her şey kontrol altında. Hiçbir çocuğumuz okuma hakkından mahrum bırakılmayacaktır. MEB’e sınav hesaplamasından mağdur oldum diyen tek bir öğrenci olmadı. Sizler de rahat olun.

'Merak edilecek bir durum yok'

Her yerde karara Danıştay kararı denildi. Kararı İdare mahkemesi vermiştir. Bölge idare mahkemesi konuya değerlendirecektir. Belli okullara yerleşmiş olanlar müsterih olsun. Merak edecek bir durum yok. Hiçbir okulundan olmayacak öyle bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Bu mahkeme kararına 1 hafta içinde itirazımı yapacağız. Mahkeme en kısa umarım kararını verin. Kamuoyunda verilmek istenen kaos havası da bertaraf edilmiş olur.

Başka okula gönderilmesi mümkün değil

Hiçbir çocuğumuzu mağdur etmeyiz, etmeyeceğiz. Okulundan alınıp başka bir okula gönderilmesi mümkün değil, bu kazanılmış bir haktır. Velilerimiz rahat olsunlar, endişeye kapılmasınlar.