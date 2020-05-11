Mynet 'evden çalışma' modelini kalıcı hale getirdi

T24 Haber Merkezi
Koronovirüs nedeniyle evden çalışma modelinin salgın sonrası devam edip etmeyeceği merak konusuydu.
Dijital medya sektörü evden çalışma modeline hızlı adapte olan sektörler arasındaydı.
İnternet haber sitesi Mynet de salgın nedeniyle evden çalışma modeline geçenler arasındaydı. Mynet şimdi bu modeli kalıcı hale getiriyor.
T24'ün sorularını yanıtlayan Mynet, 'içerik ekibinin evden çalışma modeline kalıcı olarak geçtiğini' söyledi.
Bu modele geçişte 'artan verim'in etkili olduğu belirtiliyor.