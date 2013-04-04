T24 LogoT24 Logo
Dünya

Myanmar'da 30 Budist gözaltında

Müslüman ve Budist gruplar arasında yaşanan çatışmalarla bağlantısı oldukları şüphelenilerek gözaltına alınanların 30'unun Budist olduğunu belirttildi

04 Nisan 2013 14:12

Myanmar'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili 30'u Budist 42 kişi gözaltına alındı.

Polis yetkilisi Kyi Shein, Meikhtila bölgesinde Müslüman ve Budist gruplar arasında yaşanan çatışmalarla bağlantısı oldukları şüphelenilerek gözaltına alınanların 30'unun Budist olduğunu belirtti.

Shein, bölgede olayların ilk başladığı dükkanının Müslüman sahibinin de gözaltında bulunduğunu, soruşturmanın ardından mahkemeye çıkarılabileceklerini ifade etti.

Meikhtila bölgesinde çıkan ve yaklaşık 2 hafta süren çatışmalarda 43 kişi ölmüş, cami ve evler yakılmıştı.
Bunun üzerine Devlet Başkanı Thein Sein, bölgede olağanüstü hal ilan etmesinin ardından, ordu bölgede çatışmaları kontrol altına almıştı.

Myanmar'ın başkenti Yangon'da önceki gün kimsesizlerin kaldığı külliyede çıkan yangında 13 çocuk yaşamını yitirmişti.

 

ETİKETLER

myanmarbudistgözaltımüslümançatışma

İlgili Haberler

Myanmar'da şiddet artıyor; ölü sayısı 43'e yükseldi

Myanmar New Light gazetesi, yaklaşık 2 haftadır süren olaylarda ölü sayısının 43'e yükseldiğini yazdı

Myanmar'da çıkan yangında 13 çocuk hayatını kaybetti

Myanmar'da bir külliyede çıkan yangında 13 çocuk yaşamını yitirdi. Müslümanlar, çıkan yangından Budistleri sorumlu tuttu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24