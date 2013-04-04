Myanmar'da 30 Budist gözaltında

Myanmar'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili 30'u Budist 42 kişi gözaltına alındı.

Polis yetkilisi Kyi Shein, Meikhtila bölgesinde Müslüman ve Budist gruplar arasında yaşanan çatışmalarla bağlantısı oldukları şüphelenilerek gözaltına alınanların 30'unun Budist olduğunu belirtti.

Shein, bölgede olayların ilk başladığı dükkanının Müslüman sahibinin de gözaltında bulunduğunu, soruşturmanın ardından mahkemeye çıkarılabileceklerini ifade etti.

Meikhtila bölgesinde çıkan ve yaklaşık 2 hafta süren çatışmalarda 43 kişi ölmüş, cami ve evler yakılmıştı.

Bunun üzerine Devlet Başkanı Thein Sein, bölgede olağanüstü hal ilan etmesinin ardından, ordu bölgede çatışmaları kontrol altına almıştı.

Myanmar'ın başkenti Yangon'da önceki gün kimsesizlerin kaldığı külliyede çıkan yangında 13 çocuk yaşamını yitirmişti.