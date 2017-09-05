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Dünya

Myanmar liderinden Başbakan Yardımcısı Şimşek'e Arakan eleştirisi

Arakan'da yaşanan insani krizin yalan haberlerle tırmandırıldığını öne süren Suu Çii, Mehmet Şimşek'in Twitter paylaşımlarını eleştirdi

06 Eylül 2017 16:50

Arakanlı Müslümanlara yönelik muamele nedeniyle Batı ülkeleri, Türkiye ve Müslüman ülkelerin eleştiri oklarını yönelttiği Myanmar'ın fiili lideri Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Çii, sessizliğini bozdu. Çii, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Arakan hakkındaki Twitter paylaşımına tepki göstererek, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmaması gerektiğini söyledi.

Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Suu Çii'nin ofisinin Facebook hesabından açıklama yapıldı.

'Teröristleri' suçlayan Suu Çii, Bangladeş'e kaçan onbinlerce Arakanlı Müslüman'dan bahsetmedi, "Hükümet, Arakan'daki herkesi olabilecek en iyi şekilde savunmaya çoktan başladı" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir bilgi kirliliği"

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in Arakan'da çekildiğini ileri sürerek 29 Ağustos'ta Twitter'dan paylaştığı ancak daha sonra başka ülkeden olduğunun anlaşılması üzerine sildiği fotoğraflı paylaşımlara atıf yapılan açıklamada, "Suu Kyi, Başbakan Yardımcısının yaptığı paylaşım gibi sahte bilgilerin, farklı ülkeler arasında sorunlar çıkarmak ve teröristlerin çıkarlarını koruma amacıyla planlanmış büyük bir bilgi kirliliği buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi" ifadesi kullanıldı.

Budist nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Myanmar'da son 12 günde 125 bini aşkın Arakanlı Müslüman ülkeyi terk ederek Bangladeş'e sığındı.

Sputnik'in haberine göre, Arakanlı militanlarla çatışmalarda en az 400 kişinin öldüğünü açıklayan Myanmarlı yetkililer, şiddet olayları ve kundaklamalardan militanları sorumlu tutuyor. Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanlar ise cinayet, tecavüz ve kundaklama olaylarından orduyu sorumlu tutuyor.

Şimşek: Nobel ödüllü lider düzelttiğim twite sığınıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek ise bugün Twitter'dan Suu Kyi'nin açıklamasına verdiği yanıtta, "Çok yazık! Ülkesindeki katliamlara ve etnik temizliğe sessiz kalan Nobel ödüllü lider düzelttiğim twite sığınıyor" dedi.

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MyanmarArakanAung San Suu ÇiiMehmet ŞimşekTayyip ErdoğanBM
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