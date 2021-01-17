Müzisyen Phil Spector Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geliştirdiği "ses duvarı" tekniğiyle pop müziği dönüştüren yapımcı Phil Spector, cinayet suçu nedeniyle hapis cezasını çektiği sırada, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Phil Spector 81 yaşındaydı.

2003'te Amerikalı oyuncu Lana Clarkson'ı öldürmekten 2009 yılında suçlu bulunan Phil Spector,19 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Spector'un kaldığı hapishanede Covid-19'a yakalandığı ve yaklaşık 4 hafta önce hastaneye kaldırılarak özel bir hücre odada tedavi gördüğü ifade edildi.

Tedaviye olumlu cevap veren ünlü yapımcının tekrar cezaevine geri getirildiği ancak nefes almakta güçlük çekmesi sonrası yeniden hastaneye kaldırıldığı ve cumartesi günü de yaşamını yitirdiği belirtildi.