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Kültür-Sanat

Müzisyen Ogün Sanlısoy: Müzik ve tiyatro emekçileri on iki aydır işsiz; şımarık gösterilerinizi hayretler içinde izliyorlar

25 Mart 2021 16:39

Kafe ve restoranlar Koronavirüs sürecinde 'normalleşme'ye geçilmesiyle yeniden açıldı; ancak binlerce insanın geçimini sağladığı barlar, eğlence ve konser mekanları 'normalleşme'den yararlanamadı. Müzisyen Ogün Sanlısoy, aylardır para kazanamayan meslektaşlarıyla ilgili tepki göstererek; isim vermeden kongreleri eleştirdi. 

Ogün Sanlısoy, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"Müzik ve tiyatro emekçileri oniki aydır işsiz evlerinde oturup sizin şımarık gösterilerinizi hayretler içinde, öfke, üzüntü ve sabırla izliyorlar. Alkışlıyoruz !"

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