Müzisyen Ogün Sanlısoy: Müzik ve tiyatro emekçileri on iki aydır işsiz; şımarık gösterilerinizi hayretler içinde izliyorlar

Kafe ve restoranlar Koronavirüs sürecinde 'normalleşme'ye geçilmesiyle yeniden açıldı; ancak binlerce insanın geçimini sağladığı barlar, eğlence ve konser mekanları 'normalleşme'den yararlanamadı. Müzisyen Ogün Sanlısoy, aylardır para kazanamayan meslektaşlarıyla ilgili tepki göstererek; isim vermeden kongreleri eleştirdi.

Ogün Sanlısoy, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Müzik ve tiyatro emekçileri oniki aydır işsiz evlerinde oturup sizin şımarık gösterilerinizi hayretler içinde, öfke, üzüntü ve sabırla izliyorlar. Alkışlıyoruz !"