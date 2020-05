Müzisyen Kalben: Dinlediğim herkesten etkileniyorum

Müzisyen Kalben, üçüncü stüdyo albümü “Kalp Hanım”ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart’ta dijital müzik platformlarında yayımladı. “Hayatım iyi ki müzik dinlemekle geçiyor, dinlediğim herkesten etkileniyorum” dedi.

Gazete Duvar’dan Burak Soyer’in haberine göre, "Albümde birçok farklı tarz bir arada yer alıyor. Seviyor musunuz farklı sularda gezinmeyi?" sorusuna Kalben, "Patti Smith’ten Mulatu Astatke’ye, A Tribe Called Quest’ten Beastie Boys’a, ESG’den Siouxie and The Banshees’e, Roxy Music’ten Talk Talk’a, Fikret Kızılok’tan Ayten Alpman’a birçok değerli müzisyeni dinliyorum. Hayatım müzik dinlemekle geçiyor iyi ki. Dinlediğim herkesten etkileniyorum. Genco Arı gibi deneyimli, yetenekli ve ömrünün yüzde 90’ını müzik üreterek geçirmiş bir prodüktörle bir araya geldiğimiz için ikimizin de sevdiği her ses, her ışık bu albümde yer aldı. Farklı sularda gezinmek olarak bakmıyorum hiç. Müzik dinleme ve üretme deneyimlerinin bir araya gelmelerinden doğan bir sonucun dere değil umman olması olarak ele alıyorum." yanıtını verdi.